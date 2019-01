El programa Engega pateix una retallada de les subvencions

El Consell de Ministres va aprovar ahir les bases del nou programa Engega que englobarà els anys 2019 a 2021, amb una partida de 750.000 euros anuals per al foment de la compra de vehicles nous elèctrics i híbrids endollables. El Govern redueix així les subvencions ofertes fins al 2018, que van ser d’un total 3,3 milions d’euros des del 2016, aconseguint que en aquest període es matriculessin fins a 476 vehicles de mobilitat elèctrica, una xifra que contrasta amb la dels anys 2014 i 2015, quan només es van comprar 5 vehicles d’aquest tipus. Fins ara, el programa subvencionava el 50% del cost total del vehicle. A partir d’ara, cobrirà el 35%.



El ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya, va justificar la reducció d’ajudes econòmiques. «Els elèctrics són menys cars, més eficients, més competitius que fa tres anys i l’entorn també va sent evolutiu. En canvi, el que sí que mantindrem sense variacions són els ajuts per desballestament. És molt important continuar fent un esforç per retirar del mercat els vehicles que contaminen més», va explicar el ministre, que va apuntar que les subvencions per desballestament es mantenen amb la voluntat de continuar renovant el parc automobilístic del país.



L’Executiu no descarta aprovar dotacions extraordinàries, com en les anteriors edicions, per l’èxit de la iniciativa i per incentivar la compra de vehicles elèctrics durant la Fira d’Andorra, un esdeveniment clau per al sector automobilístic.