El Govern flexibilitza l’accés a la nacionalitat andorrana

El Consell de Ministres va aprovar ahir el decret de creació i regulació del diploma de ciències humanes i socials d’Andorra que permetrà flexibilitzar l’accés a la nacionalitat andorrana. El curs eximirà, en cas de ser avaluat satisfactòriament, d’haver de realitzar la prova d’integració que les persones que desitgen obtenir la nacionalitat andorrana han de realitzar davant la Comissió de Nacionalitat. El diploma es desenvoluparà gratuïtament el Centre de Formació d’Adults d’Aixovall. Serà una formació de 60 hores organitzada en tres mòduls: geografia i medi natural, sociologia i institucions, i història. A més, el diploma permetrà avaluar el nivell A2 de llengua catalana. Els horaris del curs, que començarà a partir de les 19.00 hores, estan pensats, en la mesura del possible, per conciliar aquesta formació amb l’activitat professional dels interessats, va indicar el ministre d’Educació i Ensenyament, Eric Jover.

Per Alba Casanovas

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació