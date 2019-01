El 33% dels ciutadans reconeixen que el preu de l’habitatge és la seva preocupació principal

El 33% dels ciutadans del Principat reconeixen que el preu de l’habitatge és el problema del país que més els preocupa, segons les dades obtingudes pel CRES en el segon Observatori sobre indicadors socials de 2018, corresponent al segon semestre de l’any passat. El director del CRES, Joan Micó, va assenyalar, a més, que si es comparen amb les dades obtingudes al primer Observatori de 2018, el neguit per aquest punt augmenta de manera «notable», fins a nou punts, ja que durant el primer semestre de l’any passat el preu de l’habitatge també va ser el principal problema per a un 24% dels enquestats. És a dir, l’augment en sis mesos ha estat de nou punts percentuals i és l’indicador que pateix una modificació més gran de totes les que controla l’Observatori cada sis mesos.



Els salaris baixos, les prestacions socials i les pensions segueixen el preu de l’habitatge com els següents aspectes que més preocupen els habitants del país. Tots ells van ser assenyalats per al voltant del 15% dels 752 enquestats en aquest Observatori i aquestes preocupacions creixen més de dos punts cada una respecte a l’última onada de les estadístiques del CRES, feta pública l’estiu passat.

Estudis i escala salarial

El director del CRES va recordar les diferències que s’aprecien en les respostes dels ciutadans segons el nivell d’estudis i l’escala salarial. En aquest sentit, va detallar com, per exemple, «la preocupació pels salaris baixos, que està íntimament relacionada amb la preocupació pels preus de l’habitatge és més freqüent entre els treballadors de l’hostaleria i la construcció». Micó va explicar que de totes les persones que van reconèixer que els neguiteja el salari, el 50% corresponien a aquests dos àmbits laborals.



De manera similar i, com sembla lògic, el 21% de les persones majors de 55 anys enquestades van assenyalar l’estat de les pensions com un dels principals problemes del país i en el cas dels jubilats que van ser entrevistats pel CRES, aquest va ser el principal neguit assenyalat en la majoria de les ocasions.

Àrees temàtiques

A banda dels aspectes individuals que més preocupen a la ciutadania, el CRES també va presentar ahir algunes dades agrupades per àrea temàtica basades en la resposta de la ciutadania. Així, per exemple, s’observa que l’àrea temàtica que preocupa a la major part de la ciutadania és la que comprèn el preu de l’habitatge, els salaris i el nivell de vida, que neguiteja fins a un 40% dels enquestats i que observa un creixement de gairebé vuit punts comparat amb els mateixos conceptes examinats durant el primer semestre del 2018.

La política també preocupa

Pel que fa als aspectes individuals que més caldria millorar al país, el 14,4% dels ciutadans van respondre que la política és un d’aquests. Aquesta dada representa un empitjorament de la percepció respecte de la mateixa activitat durant el primer semestre de l’any passat, quan al voltant de l’11% de les persones el van assenyalar com a prioritat de millora.

Val a dir, que els ciutadans han atorgat prop de deu punts percentuals més de preocupació a causa de la política en els últims dotze anys, ja que segons l’històric de dades del CRES, el 2006 només un 4% dels enquestats van assenyalar aquesta activitat com a punt negatiu del país.

Segons les dades de l’Observatori fetes públiques ahir, els enquestats creuen que la política és un problema de país majoritàriament perquè no mira prou per al poble, seguit d’altres motius com la integració europea i les relacions internacionals o el vot dels residents.

Enquestes electorals

El director del CRES també va avançar que com ja és habitual en els anys electorals, estan preparant l’enquesta per conèixer la intenció de vot dels andorrans. «El treball de camp el farem l’endemà de la formalització de les candidatures i esperem presentar els resultats abans que comenci la campanya electoral», va explicar Micó, qui també va revelar que esperen augmentar la mostra de l’enquesta i «fer-la arribar fins a les 800 persones, o en tot cas, assegurar les 600».



«La dificultat d’aquesta enquesta és que no tindrem mostra representativa per a les llistes parroquials i ens haurem de centrar només en les generals. És inviable extrapolar les xifres amb prou qualitat de les parròquies petites», va explicar Micó. No obstant això, la mostra es triarà de manera proporcional als electors de la parròquia, va aclarir.