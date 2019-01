L’edicte anul·lat per a docents es repetirà «en les pròximes setmanes»

El Govern repetirà «en les pròximes setmanes» el concurs públic per consolidar les places de professors eventuals de matemàtiques, anglès i francès després que el Tribunal Constitucional ratifiqués la sentència del Tribunal Superior, que donava la raó al docent que va recórrer l’edicte publicat per l’Executiu l’abril del 2016, va anunciar ahir el ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover. L’Executiu reprendrà el procés de selecció des del moment en què es va detectar la disfunció del concurs. Per tant, convocarà 13 de les 20 vacants anunciades inicialment, ja que set van ser cobertes en anteriors edictes, va explicar el responsable del departament. A més, Jover va detallar la disfunció que es va produir en l’edicte: els candidats no podien consultar el llistat dels experts que participaven en el procés d’avaluació ni en el tribunal final perquè no hi havia una delegació formal. Tot i això, Jover va afirmar que el professor que va començar la causa judicial no va recusar els membres del tribunal un cop va conèixer qui el conformaven. «No hi havia elements per dur a terme el recurs, però acatarem la sentència», va indicar.



El passat 28 de desembre, quan el SEP va comunicar la decisió del Ministeri d’Educació de repetir el concurs, el sindicat va demanar a Jover i a la responsable de Funció Pública, Eva Descarrega, que donessin explicacions al respecte. El ministre les va donar i va admetre que les bases del concurs «deixaven en una certa indefensió als candidats perquè no permetia recusar els membres del tribunal d’avaluació». Tot i això, va insistir a dir que l’error comès «era de forma i no de fons» i es va recolzar en la primera sentència, la de la Batllia, que donava la raó al Govern en considerar que la disfunció no afectava el procés.

13 places en joc

El ministre va explicar com es repetirà el concurs públic. La sentència diu que s’ha de retrotraure fins a l’edicte de l’abril del 2016, que convocava a docents preferentment andorrans. Prèviament, ja s’havien cobert set de les 20 places anunciades amb un edicte intern i un altre per a nacionals andorrans. Per tant, el concurs s’iniciarà amb 13 places en joc i no amb les 20 inicials. A més, el procés no serà obert, sinó que es convocaran de nou a les 37 persones que es van presentar al concurs i que ja havien estat admeses a les proves professionals i havien complert «una sèrie de requisits administratius que es fixaven», va dir.

En defensa de la Funció Pública

Jover també va defensar el paper del Ministeri de Funció Pública, al·legant que «interpretava que el comitè de selecció que gestionen el procés verificava que no es produïssin incompatibilitats, com per exemple una enemistat manifesta, entre els membres dels tribunals que delegaven i els candidats». Jover va apuntar que els membres del comitè de selecció «no solen ser suficients per gestionar tot el procés». Per això, el que van és «delegar en altres professionals» perquè els hi donin «un cop de mà per preparar les proves i realitzar l’avaluació final», va assenyalar.

En contacte amb els 13 afectats

El responsable d’Educació va puntualitzar que des del ministeri s’han posat en contacte amb els 13 docents afectats per la sentència judicial per indicar-los com es reprendrà el concurs, que hauran de tornar a participar si volen aconseguir una plaça fixa. En aquest sentit, Jover va comunicar que la setmana que ve realitzarà una «reunió directa» amb els damnificats i amb els representants dels sindicats per «poder intercanviar opinions» i explicar-los com s’executarà la sentència judicial. Preguntat per si s’havia posat en contacte també amb el professor que va portar el Govern a la justícia, Jover va rebutjar-ho en rotund.

Perjudicis

A l’espera del que passi a la trobada, el SEP no descarta sol·licitar una indemnització per perjudici moral que no ascendiria a una gran quantitat. No podrien, per contra, demanar una indemnització econòmica, entenent que durant aquests gairebé tres anys han cobrat el seu salari normalment. El que sembla que sí que perdrien els afectats són aquests gairebé tres anys d’antiguitat que no els computarien, per tant, per cobrar els triennis actuals.