El 18% dels animals de companyia no estan registrats

El 18% dels animals de companyia del país no estan identificats al Registre d’Animals de Companyia, segons van admetre els seus amos en l’enquesta del CRES que, per primera vegada, es va interessar per la situació de les mascotes al país.

En aquest sentit, l’últim Observatori fet públic revela que el 40,5% dels habitants del país conviu amb una mascota, majoritàriament gossos, en el 64,6% dels casos, seguits dels gats, en el 37,1% dels casos. Una tendència que és contrària a la resta del continent europeu, on els gats són l’animal de companyia més freqüent a les llars.

Molèsties veïnals

El director del CRES, Joan Micó, va explicar que el centre va decidir incloure la pregunta sobre els animals de companyia a l’estudi després de constatar que la polèmica sobre la brutícia d’excrements i micció generada pels animals a les vies urbanes era un tema que preocupava els ciutadans.

En aquest sentit, el CRES ha preguntat a una mostra de 752 persones si els animals de companyia de les persones de l’entorn els provoquen molèsties i un 40,6% va respondre afirmativament. D’entre aquests, el 62% va indicar que el problema és que els propietaris no netegen els excrements i les miccions. Altres problemes molt llunyans són els comportaments incívics dels propietaris (15%), els lladrucs (11%) o l’agressivitat (7%).



Com a curiositat, els enquestats van assenyalar a més de gats i gossos com a animals de companyia, conills, hàmsters, ocells, tortugues, iguanes, peixos o altres rèptils.