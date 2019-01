La primera final de l’any

El MoraBanc Andorra visita demà el Fontes do Sar, la calenta pista del Monbus Obradoiro on els dos equips tenen molt en joc. Per una banda, els d’Ibon Navarro necessiten sumar la victòria per seguir vius en la lluita per a les places de la Copa del Rei i per altra banda, l’Obradoiro necessita sumar per escalar posicions a la Lliga Endesa si no es vol trobar en una situació delicada.

En aquest sentit, si els del Principat aconsegueix una victòria, encara tindran opcions de jugar la Copa, tot i que les combinacions són complexes i tot passa per no fallar contra els de Moncho Fernández, que solen ser un rival molt complicat per als tricolor. A més, cal recordar que el MoraBanc arriba sense David Jelínek, que pot estar quasi un mes de baixa, un jugador que s’havia convertit en essencial per a Ibon Navarro. No obstant això, aquest fet pot suposar una oportunitat per a Miki Vitali, que no està trobant sensacions, i per a Guille Colom, que pràcticament no ha tingut minuts aquesta temporada.

En aquesta línia, Navarro va explicar ahir que «no es pot parlar de bona dinàmica perquè portem dues victòries seguides» i que «ara, ens estem centrant en el següent partit, sabent que l’Obradoiro tindrà una exigència molt alta perquè és una de les pistes més complicades de la Lliga Endesa». A més, va recordar que «tenen un estil de joc diferent del que estem acostumats» i que això requerirà un extra d’energia físic i mental. «De com gestionem aquests moments, dependrà la victòria», sentenciava.

Per altra banda, respecte a la lesió de Jelínek, va revelar que «haurem de fer alguns ajustaments» i va lamentar la situació «perquè ens aportava molt». Malgrat això, creu que «és una oportunitat per als jugadors que han de fer un pas endavant com Colom o Vitali». L’italià «sap que no està jugant bé en els darrers partits», aclaria i afegia que Colom «té unes característiques semblants a les de Jelínek i, per tant, ens podrà ajudar». En aquest context, va remarcar que tenir minuts «dependrà d’ell i del seu nivell de concentració en defensa» i que «és un jugador que està amb nosaltres des del principi, i que els aporta coses que la gent no veu i que nosaltres valorem». «Però ara haurà de fer un pas endavant i ajudar-nos», reiterava.

Pel que fa a la Copa, es va mostrar molt contundent: «La pressió que ens havíem posat des de dins del vestidor ha estat excessiva i això no ens ha anat bé, però ens prenem tots els partits com una final, perquè els volem guanyar tots». «Hem confós l’autoexigència amb l’auto pressió i això ens ha passat factura», concloïa.

«Hem deixat d’estar preocupats per la Copa del Rei i això ens ha ajudat, ara anem partit a partit», puntualitzava Dylan Ennis per la seva part.