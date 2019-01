‘Toski’ i Juanma Hernández, al Sant Julià

Els equips de la Lliga Multisegur Assegurances segueixen reforçant-se i en aquest cas, és el líder de la competició, la UE Sant Julià, qui ha tancat dos fitxatges de luxe com són Juan Carlos Toski Toscano i Juanma Hernánez.

Toscano, exinternacional andorrà, va militar a l’FC Andorra, a l’FC Ordino, a l’Inter d’Escaldes, a l’FC Santa Coloma i abans havia tingut un pas per la Tercera Divisió espanyola. La temporada 2006-2007 va ser el màxim golejador de la lliga i aquest any ha arribat un acord amb els lauredians fins a final de temporada.

Per altra banda, l’entrenador lauredià, Jesús Barón, també podrà comptar amb Juanma Hernández, jugador que va militar al Girona quan encara no havia assolit l’ascens a la Primera Divisió Espanyola i també va jugar al Cadis, al Lleida Esportiu o al segon equip de l’Espanyol. El jugador anava a firmar per la UA Horta de la Tercera Divisió però finalment ha optat per venir a jugar a la màxima divisió andorrana amb opcions de jugar competicions europees.