Els andorrans practiquen menys esports de neu ara que el 2005

Els habitants d’Andorra practiquen menys esports de neu ara que el 2005. Així es desprèn de l’Observatori del CRES corresponent al segon semestre de 2018 en el qual es va enquestar una mostra de ciutadans de 752 persones i se’ls va preguntar si practicaven regularment esport i quin i que exclou les caminades i els passejos.



Del 48% que van assegurar fer activitat física amb certa freqüència, el 27,5% van respondre que feien esquí o snowboard i, a l’estiu, patinatge. Aquesta xifra suposa una caiguda de 6 punts percentuals respecte els hàbits de la població exposats per les dades recollides pel CRES, el 2005, l’últim any que es va fer aquest tipus de preguntes. No obstant això, segueix sent el segon grup d’esports més populars entre els habitants del país.



Contràriament, 13 anys després d’aquella primera pregunta sobre la freqüència de realització d’activitat física, els gimnasos es consoliden com a quotidians en la vida diària dels andorrans, ja que el 30,5% dels qui fan esport, asseguren que és la seva opció. El 2005 només un 21% ho afirmava. A més, el director del CRES, Joan Micó, va assenyalar com les persones enquestades van ser més específiques que mai a l’hora d’anomenar l’activitat física que feien, en lloc de mencionar que anaven al gimnàs de manera més genèrica. Un fet curiós que, segons Micó, abans no passava.



El director també va destacar l’augment de 9 punts percentuals en la declaració de pràctica de ioga, pilates, tai-txi i estiraments.

Retrat robot

Segons les dades del darrer Observatori, el perfil de l’esportista andorrà és el d’un home jove. «Els homes fan més esport que les dones a Andorra i el 67% de la població entre 18 i 24 anys practica una activitat física habitualment», va incidir el director del CRES. A més, Micó també va revelar que la formació acadèmica i l’escala salarial influeixen sensiblement sobre la pràctica de l’esport: «A més estudis, més esport i a millor posició laboral, també». En 13 anys, la població del país que practica esport ha augmentat en més de dos punts percentuals, passant del 45,2% al 47,9%.