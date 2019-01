Cues a la duana espanyola pel nou sistema per tramitar el ‘tax free’

Des del dia 1 la tramitació del tax free per tal que els residents a Andorra puguin recuperar l’IVA de les seves compres s’ha de fer de manera digital, a través d’un sistema anomenat DIVA desenvolupat per l’Agència Tributària espanyola. El tradicional procés de segellat de la factura original o formularis de reemborsament ja no és vàlid, sinó que aquesta s’ha de segellar de forma electrònica en màquines com la que hi ha instal·lada a la Dependència de Duanes i Impostos Especials de la duana de la Farga de Moles. Aquest nou sistema ha de permetre agilitzar el tràmit i també estalviar feina a la Guàrdia Civil, que era qui comprovava les dades dels andorrans abans de segellar les factures. Però de moment, aquest procés, ja plenament operatiu a la duana hispanoandorrana, està generant cues, tal com han informat des de la mateixa instal·lació.



El motiu és que la màquina només accepta factures i formularis de persones que hagin regularitzat les seves dades fiscals amb Espanya i dona error en cas que no sigui així. És a dir, hi ha ciutadans que no han fet el tràmit de donar-se de baixa de la Hisenda espanyola. Si no s’ha fet aquesta acció, no es pot sol·licitar la devolució de l’IVA i la màquina no ho accepta, fet que provoca incertesa i cues. «Una cosa és el padró i l’altra la teva adreça fiscal», recorden des de la duana.

Estalviar feina

De fet, el nou sistema electrònic DIVA està pensat per estalviar feina i temps als ciutadans, però també serveix per millorar els controls sobre les residències fiscals i l’ús lícit de la devolució de l’IVA, defensen des de l’Agència Tributària espanyola. Així, als qui tenen problemes amb la màquina, se’ls deriva a l’oficina d’Hisenda de la Seu d’Urgell per iniciar els tràmits per donar-se de baixa fiscal.



D’aquesta manera, «i fins que la gent no regularitzi totes les seves dades», el nou sistema DIVA està donant més feina de la que inicialment s’havia previst.



D’altra banda, des de la duana també han confirmat que, tot i que la tramitació electrònica ja és obligatòria des de l’1 de gener, encara segellen factures antigues, ja que hi ha un termini de tres mesos per fer el tràmit i es pot donar casos de ciutadans que presentin una factura, per exemple, del mes d’octubre.

Eliminació de l’import mínim

Aquest nou procés digital coincideix també amb l’eliminació, a l’estiu, del mínim dels 90,16 euros per poder sol·licitar la devolució del tax free. Ara ja no hi ha límit, fet que beneficia les compres que els andorrans fan a l’estat espanyol. La Seu d’Urgell és qui més ha notat aquest canvi, per exemple amb les compres a supermercats.



Amb tot, els comerciants també s’han format aquesta tardor per adaptar-se al nou sistema DIVA i poder oferir als clients el formulari DIVA amb el codi QR per escanejar a la duana. El sistema interessa perquè s’ha vist que la devolució de l’IVA és un reclam perquè els residents a Andorra facin les seves compres a la localitat del país veí. De fet, des de la Unió de Botiguers es va reconèixer que un percentatge important de les vendes directes es fan amb retorn de l’IVA.