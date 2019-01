Ses Majestats d’Orient arriben carregats d’il·lusió i llaminadures

Tot està a punt per a la nit més màgica de l’any, que viurem d’aquí a ben poques hores. A cavall, en carrossa o lliscant sobre la neu, totes les parròquies rebran aquest vespre a Ses Majestats, que ompliran els carrers d’il·lusió. La cavalcada més gran serà la d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, en la qual hi prendran part al voltant de mig miler de persones. Arrencarà a la parròquia escaldenca per acabar a la capital.



Així, la cavalcada, integrada per setze carrosses, sortirà a les 18.30 hores de la plaça dels Dos Valires d’Escaldes-Engordany, per anar cap a Josep Viladomat, les avingudes de les Escoles i Carlemany, des d’on seguirà per l’avinguda Meritxell per dirigir-se a la plaça Guillemó i finalitzar a la plaça del Poble, on els Reis Mags seran rebuts pels infants. Es llençaran fins a dotze tones de llaminadures per a tots els gustos i, de ben segur, serà la que comptarà amb més visitants estrangers, sobretot aquest any que els Reis ens visiten en cap de setmana.

Ahir a la tarda, el patge reial va fer el mateix recorregut que la cavalcada conjunta de les parròquies centrals per recollir les cartes d’aquells qui han esperat a l’últim moment o dels qui ja la van enviar al palau de Ses Majestats però van voler assegurar la jugada donant-li en mà a un col·laborador preu.

Encamp

La comitiva reial arrencarà el seu recorregut a les sis de la tarda a la zona de la Prada de Moles, des d’on recorrerà el poble fins a la plaça dels Arínsols. Al Pas de la Casa arribaran en tot terrenys i carrosses al centre esportiu, després d’un castell de focs artificials i d’un descens de torxes per les pistes d’esquí, que començarà a les 18.00 hores de la tarda a la pista Directa del Pas de la Casa. A partir d’aquest punt, inicien un recorregut per l’avinguda d’Encamp, els carrers Sant Jordi i Catalunya enllaçant amb el carrer Major per arribar al complex esportiu.

Valls del Nord

A la Massana, els tres reis començaran a recórrer els carrers a les 17.00 hores de la tarda, sortint del Prat del Colat, passant per l’avinguda Sant Antoni i el Través fins a la plaça de les Fontetes, on seran rebuts pels cònsols i saludaran els infants. I seguint a les valls del nord, a Ordino Melcior, Gaspar i Baltasar faran la seva arribada a la parròquia a les 18.30 hores, on visitaran els padrins de la Casa Pairal. Tot seguit, des del carrer dels Cóms sortiran les carrosses per dirigir-se a l’Andorra Congrés Centre Ordino, on Ses Majestats seran rebudes pels cònsols. Tot seguit hi haurà una interpretació d’Els Pastorets, a càrrec dels infants de la parròquia amb la col·laboració del Grup Artístic d’Ordino i la Coral Casamanya. Després de l’espectacle, els reis aniran a l’església parroquial a fer l’adoració i compartiran tortell i xocolata amb els assistents a la plaça Major. Per finalitzar, s’acomiadaran des del balcó del comú vell, amb una pluja de caramels.

Canillo

També a Canillo Ses Majestats faran un recorregut pel poble, a partir de les 18.00 hores. La sortida serà al pàrquing del telecabina i la comitiva reial anirà fins a la plaça del Prat del Riu (fins al Palau de Gel en cas de mal temps), on els reis escoltaran els desitjos dels més petits.

Sant Julià de Lòria

La comitiva reial sortirà a les 18 hores i recorrerà l’avinguda Verge de Canòlich per arribar a la casa comuna vella on faran l’adoració del nen Jesús. La cavalcada continuarà pels carrers del poble per acabar al centre cultural, on recolliran les cartes dels més petits. El dia 6, Ses Majestats assistiran a la missa de Reis i a les sis de la tarda també seran presents a la funció d’Els Pastorets, informa l’ANA.