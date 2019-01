El Consell votarà si la CASS finança la pigmentació mamària

El Ple del Consell General votarà la proposta d’acord presentada a Sindicatura perquè la tècnica de micropigmentació per la reconstrucció de les aurèoles mamàries per les dones sotmeses a mastectomia s’inclogui a la cartera de serveis i de productes de salut i, en conseqüència, sigui finançada per la CASS. Els consellers liberals Jordi Gallardo, Ferran Costa i Judith Pallarrés, juntament amb la independent Sílvia Bonet, van presentar la proposta d’acord a Sindicatura el dimecres passat, que la va admetre a tràmit ahir, que va sortir publicat el Butlletí del Consell.



Els impulsors de la proposta consideren que el càncer de mama, el més diagnosticat a dones, implicar una situació que afecta físicament i psicològicament la seva qualitat de vida. «Davant l’amputació total o parcial de les mames, les conseqüències psicològiques repercuteixen de manera dràstica en l’autoimatge», assenyalen en l’escrit, a la vegada que recorden que una de cada tres dones optem per la reconstrucció mamària. L’última etapa del procés consisteix en la reconstrucció de l’aurèola a través de la tècnica de la micropigmentació, que reprodueix el mugró i garanteix una imatge molt similar a l’aspecte real.

Criteri favorable

El Butlletí d’ahir també publica el criteri favorable del Govern a la Proposició de llei d’actius virtuals. L’Executiu argumenta que Andorra necessita una regulació del sector, com ja estan fent molts països veïns, però admet que «serà necessari abordar una revisió de l’articular proposar per adaptar-lo a la realitat econòmica i jurídica andorrana a fi de garantir la seguretat jurídica». També creu indispensable que hi hagi una autoritat reguladora i proposa que, en un primer moment, la responsable sigui l’AFA.