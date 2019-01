El Govern, disposat a «estudiar» com fer més transparent l’SDADV

El Govern està disposat a escoltar i «estudiar» les propostes del PS a l’hora de millorar la transparència de l’SDADV vers la ciutadania però, no obstant reitera que la Societat és completament transparent i que se sotmet al Tribunal de Comptes i a diverses auditories externes. Així es va fer públic ahir a través del Butlletí del Consell General que dona resposta a les dotze preguntes escrites que la consellera general del PS, Rosa Gili, va adreçar al Govern en l’exercici de la seva responsabilitat de control parlamentari.



Gili va alertar durant una comissió pública al Consell General amb representants de l’SDADV de la falta de trasparència, una opinió que van compartir els consellers presents de tot l’arc parlamentari, tret els de DA. Per exemplificar-ho, Gili va recordar que a la pàgina web de l’SDADV és impossible trobar les tarifes vigents per al cobrament dels drets d’autor al país.



Precisament, el criteri per marcar les tarifes centra la primera pregunta de la consellera, què s’interessa per saber com es fixen sense donar «carta blanca a l’entitat». El Govern respon que l’SDADV va desenvolupar els estudis previs corresponents a l’hora de crear el seu sistema tarifari però no dona concrecions sobre com es van crear o com s’actualitzen.



La resposta a les dotze preguntes de la consellera, signades pel ministre d’Economia, Gilbert Saboya, corregeixen a Gili en la terminologia a l’hora de referir-se a la tasca de l’SDADV.

Omissió de resposta

En fins a quatre preguntes de les 12 plantejades per Gili, el Govern no dona resposta i convida a la consellera a visitar la seu de l’SDADV per rebre la informació personalment. En concret, així respon l’Executiu a les preguntes de Gili que demanen còpia acreditativa dels acords signats per l’SDADV, com i amb qui han negociat el catàleg amb la societat americana, quin ha estat el repartiment dels drets d’autor des de l’any 2013 fins ara i com es regulen els serveis de plataformes com Spotify, Apple Music o YouTube a Andorra.



De fet, en aquesta última pregunta, abans d’enviar a Gili a l’oficina de l’SDADV per tenir els detalls, Saboya respon: «El Govern d’Andorra no té constància dels acords signats entre l’SDADV i aquestes plataformes, els quals, d’existir, probablement tenen caràcter confidencial».

Quëstionament de la recaptació

En la darrera pregunta tramesa al Govern, Gili posa en dubte la «normalitat» de la recaptació d’uns 400.000 euros anuals de l’SDADV, tenint en compte la població del país i demana una comparativa amb altres països. El Govern respon que considera que «la recaptació s’ha fet seguint estàndards internacionals, és a dir, tenint en compte l’ús efectiu que es fa de les obres, així com la intensitat d’aquest ús».