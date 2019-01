Els Reis Mags passegen per Escaldes i Andorra la Vella

Els Reis Mags ja han arribat al país i la rebuda més notòria l'han tingut a les parròquies centrals on centenars de ciutadans de totes les edats han desafiat la baixada de temperatures per anar a saludar Melcior, Gaspar i Baltasar. Ses majestats s'han mostrat molt contents de retrobar-se amb els habitants del Principat i els han obsequiat amb prop de 12 tones de llaminadures en el recorregut de la cavalcada que ha començat al voltant de les 18.30 hores a la plaça Dos Valires d'Escaldes-Engordany i ha finalitzat passades les 20.30 hores a la plaça del Poble d'Andorra la Vella.

A més a més, fent ús dels seus poders màgics, Ses Majestats d'Orient també han aprofitat per visitar la resta de parròquies del país més o menys a la mateixa hora i s'han adaptat als mètodes de transport més convenients a cada una d'elles. Per exemple, a la Massana han arribat muntats a cavall però al Pas de la Casa, han aprofitat per gaudir de les pistes d'esquí i han arribat al centre del poble esquiant i portant unes boniques torxes.

Els Reis Mags han recordat a la ciutadania que convé anar a dormir aviat avui per facilitar-los la feina i han demanat que, si és possible, se'ls deixi preparat en un lloc vistós una miqueta de menjar i alguna beguda per reposar forces.