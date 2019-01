Els pisos per a gent gran de Cal Calones compleixen deu anys

El projecte dels pisos de cal Calones per a la gent gran del comú d’Andorra la Vella arriba aquest 2019 als deu anys de funcionament. Tres dels inquilins més antics, que porten vivint-hi des del 2009 valoren el que han estat aquests anys residint en aquests habitatges. «M’agrada tot de viure aquí», explica Carme Lupiola, que hi va arribar el 2009 en companyia del seu marit. Van començar sent usuaris del menjador ja que tots dos treballaven i els anava bé dinar-hi cada dia.



Allà «va sorgir la proposta» dels pisos per a la gent gran i com que vivien «en un apartament molt petit» s’hi van inscriure. Una de les coses que destaca és el fet de sentir-se sempre «acompanyats». Aquesta «bona convivència» i que els uns ajudin els altres és el que també destaca Núria Marco, que viu al Calones de l’inici. Actualment viuen als quinze pisos nou dones i sis homes i una llista d’espera de quatre persones. L’any passat tres dels habitatges van quedar lliures, una situació que no es donava des del 2015.

Les persones que viuen en aquests habitatges han de satisfer un 25% dels seus ingressos pel lloguer, la quantitat que es considera justa perquè després tinguin els diners necessaris per poder-los dedicar a altres necessitats, informa l’ANA.