Els controls sanitaris als gats de carrer es dupliquen

Al llarg del 2018 es van dur a terme 400 actuacions sanitàries en gats domèstics presents a la via pública, una xifra que representa més del doble que altres anys, ja que normalment se situen per sota de les 200. Tal com explica el director d’Agricultura, Landry Riba, des de principis d’any es va incidir en què se sigués «més precisos en les accions» per tal que hi haguessin més animals tractats. Això ha tingut també un impacte econòmic, ja que s’han hagut de destinar més diners dels previstos inicialment a aquesta actuacions, informa l’ANA.



El projecte de control de les colònies de gats va arrencar el 2014 i segons Riba ha permès millorar la «convivència» amb els veïns.

Més controls

A principis del 2018, des d’Agricultura es va demanar que es fessin més controls sanitaris, ja que en anys anteriors, no s’havia ni esgotat la partida pressupostària prevista per a aquesta finalitat. El fet que els esforços hagin portat a doblar les actuacions, ha fet que les partides previstes s’hagin hagut d’augmentar. Dels 7.500 euros previstos per a cada centre veterinari, en tres casos la quantitat s’ha superat. Així, un dels centres haurà de rebre 11.882 euros, un altre 10.557 i un tercer 9.577, mentre que un quart no ha arribat als 7.500 euros. De cara a l’any que ve també s’ha demanat a les clíniques que facin liquidacions mensuals per poder ajustar aquestes partides i s’ha decidit que quan arribin a l’assignació màxima es passi a la clínica següent.