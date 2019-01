Arcalís rep un 20% més de visitants durant el Nadal

Telecabina Tristaina / D’altra banda, Ordino Arcalís ha ampliat fins al 31 de gener la invitació a tots els residents a Andorra per estrenar el nou telecabina. Els interessats poden demanar aquest passi a les taquilles de l’estació presentant un document acreditatiu de residència o de nacionalitat andorrana.

Pel que fa a les previsions meteorològiques, des de l’estació és va indicar que a partir de demà s’espera que un front deixi neu nova, que permetrà consolidar la superfície, juntament amb el treball dels canons, que segueixen produint neu aprofitant les condicions de temperatures baixes. L’objectiu, per tant, és seguir ampliant el nombre de pistes i remuntadors oberts, amb la intenció d’arribar a la xifra del 100% disponible el més aviat possible.

El director general de Secnoa, Xabier Ajona, va destacar «la satisfacció generalitzada dels clients provinents d’altres estacions de fora d’Andorra atrets per la garantia de neu que ofereix Ordino Arcalís en aquests moments d’escassetat a tot el Pirineu». D’aquesta manera, des del domini s’ha fet un balanç molt satisfactori que «compensa el gran esforç dels equips de muntanya que han mantingut les pistes en un estat impecable», es va destacar.

Per El Periòdic

