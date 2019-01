Ocupació del 70% al Pirineu de Lleida durant el Nadal

El Pirineu de Lleida ha tancat les vacances de Nadal amb 213.000 forfets venuts i una ocupació mitjana del 70%. Pel que fa al nombre de forfets, es tracta de la mateixa xifra que l’any passat. En relació a l’ocupació, el pic més va ser entre el 27 de desembre i l’1 de gener fregant el ple, amb ocupacions d’entre el 90 i el 95% en les diferents modalitats d’allotjament. Pel que fa a l’ocupació de Cap d’Any fins a Reis, la mitjana va ser inferior. De Cap d’Any fins al dia 4, la mitjana d’ocupació es va situar al voltant d’un 50 % aproximadament, amb comportaments diferents entre les diverses modalitats d’allotjament turístic.



El director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juli Alegre, va valorar de manera satisfactòria l’ocupació turística que ha tingut el Pirineu de Lleida en el període de vacances que va acabar ahir i que ha comprès 12 dies festius.



El Patronat estima que durant aquests dies les comarques de Lleida han acollit uns 100.000 turistes, majoritàriament catalans i de la resta de l’Estat, i s’han fet més de 230.000 pernoctacions en els diferents establiments de turisme reglat. Es calcula que s’ha generat un impacte econòmic de 46.000.000 d’euros. En relació a les dades de l’any 2018, Alegre va indicar que tenint en compte que les millors xifres en nombre de turistes i pernoctacions eren les de l’any 2017, sembla que aquest 2018 «superarem les bones xifres de l’any passat, tenint en compte la pujada mes a mes del nombre de visitants i pernoctacions de l’any 2018».

Falta de neu

L’aspecte negatiu pel que fa a l’esquí de tot aquest llarg període de festes de Nadal, Cap d’Any i Reis és que les estacions d’esquí nòrdic, llevat de la de Tuixent-la Vansa, no han pogut obrir per aquestes dates i només han pogut oferir serveis per a usos turístics. Tampoc el complex mixt de Tavascan no ha pogut encetar de moment la nova temporada per falta de neu suficient. Totes les estacions de nòrdic, malgrat no haver gaudit de les pistes obertes han ofert activitats diverses com itineraris amb raquetes i serveis de restauració, informa l'ACN.