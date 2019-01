L’alcohol i les drogues causen 76 accidents de trànsit el 2018

La conducció sota els efectes de l’alcohol i/o de les drogues va provocar 76 accidents de trànsit durant el 2018. D’aquests, 19 van ocasionar víctimes de diferent grau i en 57 només es va haver de lamentar danys materials. Entre els conductors beguts i detinguts, la mitjana de la taxa d’alcoholèmia es va situar en 1,64 g/l, molt per sobre del llindar de 0,8 g/l, que suposa cometre un delicte i l’arrest.



Així ho constata l’anàlisi dels balanços policials setmanals emesos pel cos. De fet, el total de 998 persones detingudes any passat van computar 656 presumptes delictes i d’aquests, 456 van ser contra la seguretat del trànsit. És a dir, el 69.5% dels delictes computats per la Policia tenen involucrats conductors que han pujat al cotxe després de prendre alcohol o drogues. A més, segons va demostrar la prova de control de tòxics salivar realitzada pels agents en el lloc dels fets, set de les 76 persones que anaven begudes i que van provocar accidents també havien consumit drogues de diferent categoria.

Homes i dones

Si es desgranen les dades per sexe, el 84% de les persones begudes i drogades que van tenir o provocar un accident amb desperfectes materials van ser homes (42), en comparació amb les set dones implicades en aquesta tipologia de fets. Respecte als 19 sinistres amb ferits, 16 van ser provocats per homes, dels quals quatre també anaven drogats, i tres van ser ocasionats per dones amb una taxa d’alcohol per sobre de la permesa. Cap d’elles va donar positiu en estupefaents.

Mitjana d’edat de 31 anys

La mitjana d’edat dels detinguts va ser de 31 anys. En el cas dels homes, de 32 anys, i en el de les dones, 26 anys. Si s’analitza l’alcoholèmia positiva donada, la mitja en ambdós casos és la mateixa: 1,64 g/l, més del triple que la permesa i més del doble de la que implica cometre un delicte penal, que és del 0,8 g/l segons el Codi de Circulació (en conductors no professionals). Un home va donar la taxa d’alcoholèmia més alta, de 2,58 g/l després de provocar un accident en què va resultar ferit ell mateix. Amb drogues pel mig, concretament cànnabis, un home va donar 2,32 g/l i va provocar un ferit. Pel que fa a les dones, una jove de 25 anys va bufar 2,07 g/l després de provocar un sinistre amb un ferit. L’accident amb un positiu més baix va ser d’una dona, que va provocar un ferit i va donar 0,96 g/l. El processament de les dades també conclou que 15 de les 451 persones arrestades per anar begudes al volant també van donar positiu en el control salivar d’estupefaents.

Altres accidents

La Policia també comunica els accidents de trànsit que ocorren al llarg de l’any a la xarxa viària del Principat a través de la seva web. En els balanços oficials, però, només computen els que han implicat un delicte i la detenció de persones. En alguns casos, si es tracta d’accidents greus, emet comunicats independents, que no consten en els reculls setmanals.



Si es creuen de dades, i se sumen els sinistres provocats per detinguts i pels comunicats emesos, els accidents a les carreteres augmenten fins a la vuitantena: 54 amb danys materials i 25 amb ferits, que van provocar que els serveis d’emergència traslladessin a l’hospital 29 persones.