Adeu a la Copa del Rei (69-68)

El MoraBanc ha dit avui adeu a les opcions de jugar la Copa del Rei després de perdre 69 a 68 contra el Monbus Obradoiro d’una manera molt dolorosa, després de remuntar amb un parcial de 3 a 21, perdent de 17 i tenint opcions de guanyar en els darrers segons. La reacció després d’una primera part molt dolenta ha estat excepcional però per les coses del bàsquet, aquest no és un bon capítol pel club tricolor, ja que l’objectiu demanat des del principi de la temporada, jugar la Copa, no ha pogut ser. Acostumats a escriure pàgines amb lletres d’or en la història del club, la d’ahir ha estat una de les situacions que fan molt de mal.

El partit ha començat amb uns quants minuts sense anotar per part de cap equip, fet que vaticinava, tal com s'ha vist després, un enfrontament diferent, molt dur. Al principi, els del Principat han comès moltes errades i ha estat molt poc encertats des dels tres punts, com ha passat en la resta del partit. En acabar aquest primer quart, el resultat era de 17 a 16 després del triple de la jornada, realitzat per Guille Colom, que ha fet volar la pilota des de la meitat de la pista i que ha entrat quan sonava la botzina. La imatge quedarà en el record de tots.

El segon quart ha començat amb sensacions no massa positives, amb molta rotació a la banqueta i amb un Ibon Navarro que volia provar de totes les maneres possibles contrarestar el joc del Monbus Obradoiro, molt diferent del que els tricolors estan acostumats. Però el duel estava molt entrebancat, amb moltes interrupcions fins que al final, a la mitja part, el resultat era de 38 a 27, una xifra que podia preveure el pitjor. De fet, al començament de la segona part les coses s'han posat molt negres, fins a arribar a perdre de 17, quan els jugadors tricolor estaven desapareguts, descentrats, i amb una actitud i una moral pels terres, sense inspiració ni creativitat.

No obstant això, després d’un inici amb una petita guspira d’intensitat però sense efectivitat, el MoraBanc ha seguit per darrera durant els cinc primers minuts, quan el drama seguia creixent i les accions no servien per a res, tot i que Dylan Ennis, David Walker i John Shurna ho intentaven per activa i per passiva.

Reacció i retallada excepcional

Després de la mala imatge, dels errors, del que semblava –i que al final ha estat– una tarda negra, després de l’encert de Kyle Singles, ha sortit el sol. No va ser per les jugades individuals dels tricolors, sinó que van tornar a posar-se les piles, a connectar-se en defensa per construir un bon atac i van aconseguir no només retallar 17 punts, sinó posar-se per davant.

Això es ha produït amb accions de Walker, de nou, i de Reggie Upshaw, que ha sabut aportar l’energia suficient per motivar als companys. El resultat al tercer quart era de 58 a 51.

En el darrer temps, els gallecs han sortit totalment desconcentrats davant del ritme frenètic queha imposat el MoraBanc, mostrant-se el tirà de la pista, dirigint i controlant a voluntat amb un Jerome Jordan que s'ha estrenat sent el segon millor anotador del conjunt (12 punts anotats i 10 de valoració).

D’aquesta manera del 58 a 59 es ha passatal 63 a 61, en un tres i no res, i John Shurna aconseguia, poc després, l’empat a 64, quan faltaven 1 minut i 22 segons. Tot podia passar i arribava un final d’absolut infart, amb el públic del Multiusos Fontes de Sar deixant-se les goles i perdent els nervis.

Quan faltaven 11 segons, amb un 67 a 66 a l’electrònic, tot semblava possible, després dels tirs lliures anotats d’Andrew Albicy. Però just en aquell precís moment qui en tot el partit no havia fet absolutament res, Konstantinos Vasileiadis, ha aparescut per anotar els tirs lliures després d’una falta de David Walker. L’únic que va aportar al partit va condemnar als tricolor.

Finalment, quan tot semblava perdut, Albicy ha intentat un triple que no ha encertat però que Oliver Stevic ha capturay en el rebot, aconseguint el 2 més 1 ideal per forçar la pròrroga. Malauradament, el tir lliure no va entrar i, tot i una darrera acció en les darreres dècimes, no va poder donar la victòria al conjunt del Principat.