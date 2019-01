Esteve amplia la seva llegenda i suma un top 10

La Federació Andorrana d’Esquí va aconseguir ahir uns quants èxits, tant en el de fons com en l’alpí, on el seus esquiadors van fer passos de gegant per assolir les fites de la temporada.

Esteve acaba al top 10 a Val di Fiemme

En la setena i última etapa del Tour d’Ski celebrada a Val di Fiemme, Itàlia, amb la prova dels nou quilòmetres persecució, Irineu Esteve va finalitzar en la desena posició en la cursa final, el que suposa un fet únic per a l’esquí andorrà en la màxima categoria. A més, amb aquest resultat Irineu va pujar fins a la 24a plaça de la general final del Tour d’Ski

En aquest sentit, segons el seu tècnic. Joan Erola, és «espectacular» i va recordar que això «és el fruit de tota la feina que ha fet l’Irineu en aquests anys i de tot l’staff que l’acompanya». «Té un valor enorme en el sentit que estem competint contra grans nacions que tenen grans mitjans», recordava.

Per tant, dels 43 corredors que van prendre part ahir a la carrera, l’andorrà va marcar el desè millor temps. El guanyador de la cursa del dia va ser el noruec Sjur Roethe amb 30.32,0, mentre que Esteve va finalitzar amb un crono de 31.41,9, a 1.09,9. Aquest fet li va suposar ser 24è a la general, una classificació que va guanyar el noruec Johannes Hoesflot Klaebo.

Vila, 21a als 10km mass start

Carola Vila va disputar ahir la tercera prova de l’OPA júnior Copa d’Europa de Nove Mesto, a la República Txeca. L’andorrana va finalitzar 21a als 10 quilòmetres mass start on es van tornar a repetir les difícils condicions del dia anterior.

Vila va sumar un temps de 31.08,5, a 2.33,4 de la vencedora, la txeca Barbora Havlickova, que va acabar amb 28.35,1.

La fondista andorrana se situava 24a en el quilòmetre 3,3, amb una diferència de 42,8 respecte a la primera, i guanyava posicions ja en el quilòmetre 6,6, on era 21a. «Ha patit molt durant la cursa i no ha pogut rendir al seu nivell», explicava la seva entrenadora Laura Orgué.

Núñez, tercera al segon eslàlom

Ahir es va disputar a l’estació italiana de Val Palot el segon eslàlom dels Nacional Júnior, amb Jessica Núñez com a tercera absoluta i tercera promesa i amb una millora de punts important (61,36). Núñez va aconseguir aquesta posició amb un temps de 1.24,10, a 1,43 de la vencedora.

Rius puntua i bat un rècord nacional

Àlex Rius va aconseguir sumar ahir cinc punts a la Copa d’Europa després d’haver finalitzat 26è a l’eslàlom. Aquesta és la millor posició que aconsegueix un andorrà en la Copa d’Europa, l’anterior era la de Roger Vidosa, de l’any 2011.

Podi per a l’equip masculí B

L’equip andorrà va aconseguir la tercera plaça en gegant als Nacionals Júnior d’Itàlia, a càrrec de Xavi Cornella, que també va ser el vencedor en sub-18. Ho va fer amb un crono de 1.37.93, a 0,83 del vencedor, l’italià Daniel Allemand, i a 0, 11 de la segona posició de Stefano Cordone.