Ginesta i Despres prenen la sortida del Dakar 2019

Despres, per la seva part, Despres va assegurar que arriba amb bones sensacions i que «l’únic futur que el preocupa és la primera etapa» i anar «dia a dia».

«Les verificacions han sortit perfectes i avui ens enfrontarem a una etapa que, a priori, no hauria de ser complicada, encara que té alguns perills forts i s’haurà de passar una mica de costat, que és el que més ens preocupa», assegurava Ginesta. «Però és una etapa per posar-se a gust, demà ja començaran les situacions dures», afegia.

En aquesta edició, Andorra compta amb dos importants representats, Cyril Despres, que intentarà lluitar per la victòria i Jordi Ginesta, que competeix en camions.

Torna el Dakar i ho fa en un any de canvis, en una cursa de deu etapes que es disputarà íntegrament al Perú. Avui es disputa la primera etapa, entre Lima i Pisco, de 257 quilòmetres d’enllaç i 85 d’especial. Serà una edició de dunes i arena amb 534 participants que correran per 5.000 quilòmetres de recorregut, quasi 3.000 de cronometrats.

