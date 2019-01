Gabri reconeix que l’ascens a Tercera Divisió és «difícil»

Pel que fa a l’objectiu principal, l’ascens a tercera divisió, va reconèixer que «és difícil pel desavantatge important a la classificació» encara que «farem tot el possible». D’aquesta manera, va assegurar que el principal objectiu, ara, és «crear un conjunt competitiu» i que així, serà com es tindrà més possibilitats per aconseguir-ho. «A mesura que passin els partits, l’ascens es podrà convertir en objectiu», concloïa.

En aquest context, va assegurar que «s’han fet coses bé» i que «els jugadors han tingut una bona actitud, que és el fet més important per a mi». «Hem de continuar creixent i fent les coses millor, era evident que intentaríem construir la nostra idea de joc perquè tenim els jugadors», comentava i afegia que «ho estem aconseguint però encara ens hem d’anar coneixent». «Hem de ser un equip dominador del joc i creatiu», sentenciava.

El primer entrenador de l’FC Andorra, Gabri Garcia, va explicar després de la derrota contra l’EFAC Almacelles per 3 a 2 aquest dissabte en el partit de lliga ajornat pels compromisos internacionals tricolor, que l’equip es va veure «amb moltes coses positives» però que eren conscients del fet que es podia perdre «pel poc temps que portem treballant» perquè «hem arribat fa quatre dies». Malgrat això, va reiterar que «s’ha vist un canvi bastant gran».

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació