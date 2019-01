Piqué vol Messi al projecte de l'FC Andorra com a accionista

Gerard Piqué vol que Leo Messi l'acompanyi en el seu nou projecte empresarial al davant de l'FC Andorra, equip que ha comprat recentment a través de la seva empresa Kosmos. Segons ha publicat aquest dilluns el diari Sport, les converses es troben molt avançades i l'acord és imminent i, per tant, es podria fer públic en els pròxims dies per totes les parts implicades en una roda de premsa on es presentarà tot el projecte i l'estructura del club.

Per tant, la participació de l'argentí seria testimonial però Piqué vol comptar amb ell perquè és el millor altaveu per poder fer créixer aquest projecte internacionalment. En aquesta línia, Piqué voldria altres fitxatges estrella i comptarà, a més, amb el suport de Rakuten.