Andorra mira cap a Olot per tenir una residència creativa

El projecte és una bona notícia per al Principat

D’altra banda, la residència Faber s’ha integrat a l’Institut Ramon Llull i, per tant, Serés ha estat nomenat director de l’Àrea de Creació de l’Institut.

Segons recull el mateix Diari de Girona, l’actual director de la residència Faber, Francesc Serés (que serà el capdvanter del sistema nacional de residències), ha remarcat en diferents ocasions que la base de les residències és el retorn social. Consisteix en el fet que els estadants comparteixen els seus coneixements amb la gent del territori on treballen la seva obra fent conferències i tallers en entitats, centres escolars, instituts i universitats. La idea és reunir persones que necessitin un espai i un temps de treball productiu i que tinguin ganes de compartir el seu projecte amb altres residents. Des que Faber va obrir les seves portes el 2016, s’han fet 22 residències agrupades per temàtiques que en moltes ocasions han proposat els diferents sectors professionals de la capital de la Garrotxa.

Les explicacions les va donar arran d’una pregunta d’un regidor del grup d’ERC al consistori. En aquest sentit va destacar que tres anys després de l’obertura, el model de residència iniciat a Olot ha donat tan bons resultats que la Generalitat ha anunciat la creació d’una xarxa de residències idèntiques als territoris de parla catalana. Tot i l’interès d’aquest rotatiu, des del Govern d’Andorra no es va aclarir si el projecte va lligat a la residència d’artistes de la Massana.

El projecte de residència Faber existent a Olot, que ofereix estades a talents dels àmbits de les arts, les ciències i les humanitats, podria tenir la seva rèplica al Principat. Així ho va anunciar el regidor de Cultura de l’ajuntament olotí, Josep Berga, durant el darrer ple celebrat a la ciutat. «Ja s’ha anunciat la creació d’una nova residència a Andorra i hi ha la pretensió de traslladar el model a les Illes Balears, al País Valencià i a tots els Països Catalans», va indicar el regidor olotí, segons recull el Diari de Girona.

Per El Periòdic

