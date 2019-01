Mobilització a Ordino per decidir el futur del quart

La proposta de l’exconseller i membre del Quart d’Ordino, Lluís Babi, per debatre el futur de la històrica institució ha rebut resposta i el col·lectiu es proposa fer els primers passos perquè els ciutadans de la parròquia puguin decidir si el quart s’ha de mantenir o no. Els impulsors de la iniciativa han convocat una reunió per al proper dia 16 (21 hores, sala de reunions del CEO) durant la qual es vol impulsar la signatura d’una carta que reclami al quart la convocatòria d’una reunió de poble en la qual es consulti als ciutadans el futur de la institució. «Des que vam fer pública la mobilització he tingut resposta d’unes 25 persones», va confirmar ahir Babi a EL PERIÒDIC, afegint que a més «hi ha molta altra gent que pel carrer ens ha comunicat el seu interès».



Així doncs, confia que el dia 16 hi hagi una bona afluència de ciutadans a la trobada. Un cop enviïn la carta als representants del quart, esperaran «un temps prudencial» perquè convoquin la reunió de poble «i si no ho fan, demanarem al comú que sigui ell qui prengui la iniciativa per consultar el futur de tots els quarts de la parròquia». Babi deixa clar que ell considera que el quart, actualment, no és necessari.



D’altra banda l’impulsor de la mobilització també es mostra satisfet perquè des de la corporació s’hagi dit que les prioritats per al 2019 siguin el futur de l’hotel Casamanya i el Centre de Congressos. De l’hotel lamenten que fa «més de 15 anys que està tancat i cada dia es deteriora, donant una mala imatge a l’entrada del poble d’Ordino». Babi va indicar que ha parlat en algunes ocasions amb el cònsol major, Josep Àngel Mortés, sempre a títol individual i espera que també participi de la reunió.