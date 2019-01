Els orígens de l’orgue més gran

Cal mirar gairebé 31 anys enrere per trobar el moment en que es va decidir promoure la construcció i instal·lació d’un orgue a l’església de Sant Esteve. Així ho recorda El document del mes fet públic ahir per l’Arxiu Comunal de la capital, en el qual es recull un extracte de la carta que mossèn Pau Vidal va fer arribar al cònsol de l’època, Manel Pons, explicant-li els objectius que es volien assolir.



De fet, la idea d’adquirir l’orgue va sorgir del Consell Pastoral i en la carta es remarca que el primer objectiu tindria «caràcter litúrgic», ja que permetria «solemnitzar les celebracions». El segon seria «cultural», perquè consideraven que el país «es mereix un orgue de les característiques» previstes en el pressupost que adjuntaven a la carta. Segons el mossèn, «el marc de la nostra església és immillorable per a instal·lar-lo i per a celebrar-hi concerts». Per últim, es destacava l’objectiu «pedagògic», ja que es veia com una oportunitat perquè els joves amb coneixements musicals poguessin perfeccionar la pràctica de l’instrument.

Finançament

El pressupost presentant pel taller Manufacture Languedocienne de Grandes Orgues, (a Lòdève, Hérault, França) ascendia a 1.575.000 francs, és a dir, uns 30 milions de pessetes, que es proposaven finançar a parts iguals entre el comú, el Govern i privats. Finalment, el 1989 el comú va col·laborar amb 10 milions, assumint una tercera part del cost.



D’aquesta manera, el 15 de juny del 1991 es va inaugurar l’orgue, amb la presència de l’organista francès Jan Willem Jansen. La capital ja tenia entre mans l’orgue més gran del Principat, amb un total de 2.125 tubs, tres teclats manuals i un de peus, i que ara també compta amb 31 registres controlats per un ordinador per facilitar els canvis de color.



Amb aquest petit tresor entre mans, l’organista Ignacio Ribas ha estat l’encarregat de fer difusió d’aquests instruments. De fet, ell és l’organista titular de Sant Esteve des del 2002. El 1999 va aconseguir implementar un cicle de concerts estable d’orgues. Precisament aquest any es durà a terme la vintena edició del Festival Internacional Orgue&nd.