L’ACU obre una investigació sobre els increments en el preu de la calefacció

L’Associació Andorrana de Consumidors i Usuaris (l’ACU) ha decidit obrir una investigació sobre els canvis en el tipus de facturació de la calefacció arran de les queixes rebudes sobre increments abusius en les factures d’aquest concepte. Segons va indicar ahir a aquest rotatiu el president de l’ACU, Lluís Ferreira, «hem rebut sis queixes des de principis d’any i avui [ahir] ens n’ha arribat una de nova que podria ser de la mateixa tipologia». Els augments denunciats ascendeixen fins als 70 o 80 euros.

En tots els casos registrats, la pujada del preu a finals de mes s’explica pel canvi en el tipus de facturació, és a dir, perquè s’ha passat de comptar el consum en passos a quilocalories, o a la inversa. Tot i així, Ferreira va voler deixar constància que «alguna cosa no quadra si l’increment es dona en casos molt dispars, es faci el canvi en un sentit o en l’altre». De fet, el president de l’ACU va explicar que ja ha començat a llegir-se la legislació al respecte per si hi ha algun article que estipuli com s’ha de facturar i si existeix alguna equivalència entre passos i quilocalories.

Les queixes provenen tant d’inquilins com de particulars que viuen en pisos que estan gestionats per empreses externes. Totes les reclamacions, però, són de calefaccions centralitzades i en què ha d’haver-hi un comptador que controli el consum. «La qüestió és com es fa aquesta càlcul», va posar de relleu Ferreira.

Revisar i contactar

El responsable de l’ACU va avançar que durant aquesta setmana es dedicaran a fer una lectura amb profunditat de la legislació i que contactaran amb totes les persones que han acudit a l’associació per conèixer els casos amb més detall. «Ara per ara, encara no he trobat com es calcula i, si ho esbrino, caldrà veure si hi ha diferents tipus de facturació i poden induir a la confusió», va detallar Ferreira tot insistint que en cas que no en treguin aigua clara contactaran amb el Govern per demanar-li explicacions sobre com s’ha d’estipular el càlcul del consum de calefacció. En tot cas, els primers resultats de la investigació no arribaran fins a la propera setmana.

«Quan obrim un expedient, sempre hem d’anar més enllà», va assenyalar Ferreira. De fet, tot repassant la legislació, ahir ja va descobrir que el reglament permet repercutir les despeses de la porteria en els inquilins. «Una pràctica de legalitat dubtosa i del tot incoherent», va considerar el president de l’ACU tot mostrant-se confiat que la investigació els permeti treure a la llum altres irregularitats.

Casuística específica

Des de l’associació ja van indicar que fins que no tinguin els resultats de la investigació no decidiran com han de procedir. De tota manera, en ser preguntat sobre si es fixaran en la legislació dels països de l’entorn, Ferreira va manifestar que la seva premissa és «centrar-se en el que tenim a Andorra i en la nostra casuística». En aquest cas específic, com que França i Espanya distingeixen entre propietats públiques i privades, la regulació sobre la facturació de la calefacció funciona molt diferent. «Aquí de moment no existeix aquesta distinció, però ja he explicat altres vegades que entre els nostres objectius a llarg termini hi ha demanar la creació de pisos de protecció oficial», va aprofitar per recordar Ferreira.

A mig gas

Tot i que l’associació va presentar-se en públic fa pràcticament un mes, el seu president va atribuir a «la falta de coneixement» el fet que de moment no hagin rebut massa queixes. «Pel que fa a les compres fetes durant les festes de Nadal, nosaltres no hem rebut cap queixa, però segurament encara és d’hora», va especificar Ferreira. Tot i així, va recordar que l’ACU tot just acaba de posar-se en marxa i va aprofitar per anunciar que ja tenen operativa la web: www.acuand.com, i que properament crearan un perfil a Twitter i a Facebook com a nous canals de comunicació. La investigació sobre el canvi de facturació de la calefacció se suma a les que ja tenen obertes sobre el transport públic, la protecció de dades dels menors a les xarxes socials, les entitats bancàries o els preus del lloguer.

Prop d’un centenar de queixes pels lloguers exagerats

Les queixes rebudes per l’increment desproporcionat del preu dels lloguers ja ronden el centenar, segons va indicar ahir a aquest rotatiu el raonador del ciutadà, Marc Vila. Tot i que durant el període de vacances no ha rebut massa reclamacions, Vila va subratllar que la investigació d’ofici sobre l’habitatge segueix avançant i que en els propers dies avaluarà les dades recollides al llarg de l’any passat i valorarà quan podria tancar l’expedient. Cal recordar que des de l’ACU estan derivant totes les queixes en relació amb aquest tema al raonador per centralitzar-ho en una mateixa institució i facilitar-ne l’estudi.