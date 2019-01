Un incendi crema 100 hectàrees a la Val d’Aran

Un incendi crema les pastures d’Arties, a la Val d’Aran, i ja ha arrasat 100 hectàrees. Ahir, els Bombers de la Generalitat i els Pompièrs d’Aran van cessar fins aquest matí les tasques d’extinció, una decisió presa per la dificultat del terreny, que presenta un fort pendent, la foscor de la nit i les baixes temperatures.

El foc es va iniciar el diumenge al vespre i ahir van actuar 14 dotacions terrestres i una d’aèria. El foc encara està actiu, però estabilitzat. A més, els Bombers van assegurar que no hi ha risc que arribi a cap nucli de població. El Grup d’Actuació Forestal (GRAF) dels Bombers va treballar amb l’estratègia de confinar el foc al fons del barranc de Salider, amb l’objectiu de deixar-lo cremar de forma controlada per eliminar el matollar. Es van produir nous focus de foc perquè, a causa del pendent, algun tronc d’un arbre incendiat va rodolar terreny avall i va provocar nous punts de flames.