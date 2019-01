Els hotels punxen i les estacions d’esquí sobreviuen al Nadal

El Nadal ha deixat valoracions desiguals al país: el sector hotel lamenta una davallada de l’ocupació fins al 65% durant la segona setmana de les vacances i la mitjana es va situar en el 77%. Per contra, les estacions d’esquí, tot i els pocs gruixos de neu, donen per complerts els objectius.



El president de la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), Carles Ramos, va admetre ahir que les vacances han deixat dos resultats «ben marcats». D’una banda, durant la primera setmana, compresa entre el Nadal i el cap d’Any, es va fregar el 87% d’habitacions reservades. «Va ser molt bona», va indicar Ramos. Per contra, durant la segona, entre l’Any Nou i el dia de Reis, les pernoctacions van caure fins al 65%. «Que el dia de Reis caigués en diumenge va perjudicar les reserves, ja que l’endemà la gent tornava a treballar i van preferir passar la nit a casa», va detallar. També va afectar «notablement» la manca de neu, que va provocar «l’anulació de reserves», va afegir. Ramos també va assenyalar que la mitjana de pernoctacions va ser d’entre 2,5 i 3 nits, depenent de les parròquies. En aquest sentit, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany van tenir més ocupació que les altres, però la diferència amb les parròquies altes «no va ser significativa», va dir.



Els comerciants del Pas de la Casa també van notar un augment de les vendes i «ja estan molt més tranquils», va manifestar el president de la Iniciativa Publicitària, Jean-Jacques Carrié.



Si Ordino Arcalís va comunicar diumenge que havia rebut la visita d’un 20% més d’esquiadors que el Nadal anterior, ahir va ser el torn de Grandvalira i Pal-Arinsal. Ambdues estacions es van mostrar «satisfetes». El domini de les valls d’Orient va sumar 16.300 esquiadors diaris. El 29 i 30 de desembre va concentrar més visites, amb una mitjana de 24.000 diaris. «En temporades complicades de neu, Grandvalira continua sent una garantia pels esquiadors», va afirmar el director general, Alfonso Torreño.



Pal-Arinsal va manifestar haver assolit els objectius marcats tot i admetre que l’ocupació «va caure una mica», van explicar fonts de l’estació. Aquest extrem el van contrarestar amb un augment de la facturació, van puntualitzar, gràcies a l’augment de visitants d'aprés-ski, que van acudir a realitzar activitats i a gaudir dels serveis de restauració.