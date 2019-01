Detingut un traficant amb 25 grams de drogues a Canillo

La Policia va detenir el dijous passat a Canillo un home resident de 26 anys com a presumpte autor de tràfic de drogues. En una operació conjunta entre la policia judicial i la unitat de delictes contra la salut pública, a l’arrestat li van decomissar un total de 24,91 grams d’estupefaents: 11,9 de cocaïna, 5,1 de marihuana i 7,91 d’haixix. A més, l’operació va permetre interceptar una dona no resident de 28 anys que hauria adquirit 6,2 grams de marihuana prop del domicili de l’arrestat. La Policia no descarta efectuar més detencions, va informar el cos en el balanç setmanal emès ahir. En total, els agents del cos van arrestar 33 persones.



A la frontera del riu Runer, la Policia també va efectuar dues intervencions amb quantitats considerables de drogues. D’una banda, el 31 de desembre va arrestar quatre homes no residents d’entre 25 i 28 anys, per possessió de 10 pastilles d’èxtasi i 12,7 grams de marihuana quan intentaven accedir al país. De l’altra, l’1 de gener va controlar dos homes no residents de 30 i 27 anys, per possessió de 5,1 grams de cocaïna, 3,6 de MDMA, 30,8 d’haixix i 3,1 de marihuana. Entraven al Principat en un vehicle particular i la troballa va ser possible amb l’ajuda d’un gos ensinistrat de la unitat canina del cos.

Conductors beguts

En l’àmbit de la seguretat del trànsit, 15 persones van cometre un presumpte delicte, 14 de les quals van ser homes. Un jove resident de 22 anys va donar l’alcoholèmia més alta: 1,84 grams per litre a la sang (g/l), més de tres vegades el llindar permès, l’1 de gener a les 08.49 hores. La mitjana de l’alcoholèmia positiva va ser d’1,22. Tanmateix, sis persones van ser controlades durant la campanya de control d’alcoholèmia i drogues, que va acabar el dissabte. Així mateix, un conductor professional, resident de 42 anys, va donar 0,51 g/l, una dècima més que la permesa per aquest tipus de carnets. A diferència dels no professionals, el delicte comès pot comportar una pena de presó fins a dos anys i la privació del permís de conduir fins a quatre anys. El tribunal pot imposar, a més, la pena d’inhabilitació per a l’exercici de l’ofici o el càrrec fins a quatre anys. D’altra banda, l’alcohol va ser el causant de cinc accidents amb danys materials.

Dues agressions masclistes

La primera setmana de l’any es va saldar amb les dues primeres detencions per violència de gènere. La matinada del dia d’Any Nou, un home no resident de 28 anys va ser detingut en un hotel d’Encamp per agredir la seva parella. El dia de Reis, va ser el cas d’un home resident de 54 anys a Sant Julià de Lòria després que una facultativa mèdica fes el crit d’alarma, ja que la seva pacient va patir una agressió per part de la seva exparella.