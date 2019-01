El resident Barreda guanya la primera etapa del Dakar

El resident Joan Barreda va guanyar ahir la primera etapa en motos del Dakar 2019, en una etapa que es disputava entre les ciutats de Lima i de Pisco. Barreda va completar els 84 quilòmetres cronometrats de l’etapa pròleg en 57.38 minuts, per davant del xilè Pablo Quintanilla, que va arribar a 1.34, i del nord-americà Ricky Brabec, que ho va fer a 2.52.

D’aquesta manera, el resident serà avui el primer a sortir de la segona etapa, que es disputarà entre Pisco i San Juan de Marcona, en la qual les motos tindran l’avantatge de sortir per darrere dels cotxes i, per tant, podran seguir les seves petjades.

En aquest sentit, Barreda va assegurar que «no serveix de res guanyar la primera etapa» perquè falta molt pel darrer dia. «Demà comencem de zero, ja que hi haurà situacions difícils que requeriran prendre bones decisions, s’haurà de mantenir la concentració», reiterava. «El ritme serà alt, correrem per sobre tota mena de dunes», sentenciava.

Per altra banda, en cotxes, la victòria va ser per Nasser Al-Attiyah, que va marcar un crono d’.41 hores. Carlos Sainz va ser segon, a 1.59, mentre que Jakub Przygonski, a 2.00. El resident Cyril Despres va ser desè, a 4.24 del qatarià.

Finalment, a l’hora del tancament d’aquesta edició, els camions encara no havien arribat a meta, ja que la sortida es va endarrerir. En aquesta categoria hi participa l’andorrà Jordi Ginesta.