Barreda té clar els seus objectius

L’etapa d’ahir van ser 80 quilòmetres molt ràpids que no van començar amb un ritme lent. El resident Joan Barreda va ser el vencedor i va tardar menys d’una hora: té clar que anirà a guanyar a cada etapa. Per a ell, aquest ral·li li és favorable perquè és ràpid i per tant, té més probabilitats de no trencar la moto i de tenir menys accidents.

En cotxes, hem tingut unes imatges curioses en la qual Al-Attiyah va avançar a Sainz quan aquest aixecava el pedal. Això ho va fer perquè avui obren pista els cotxes i així, pot tenir algú davant que ho faci, ja que en el cas de les dunes és molt important no només perquè veus la trepitjada i per on has d’anar, sinó perquè si tens el vehicle al davant, veus l’estela del cotxe una vegada creues la duna i així, saps si baixa molt o no i si estan tallades.

L’etapa d’avui és una especial molt llarga, amb molta duna on s’haurà de vigilar. Les motos ho tindran molt complicat perquè amb la sorra trepitjada, el recorregut es torna molt tècnic.