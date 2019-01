Fàbregas i Messi, socis de l’FC Andorra de Piqué

Leo Messi i Cesc Fàbregas se sumen en la construcció d’un FC Andorra amb ADN blaugrana. A finals d’any es va saber que Gerard Piqué, central del FC Barcelona, tenia la intenció de comprar el conjunt del Principat. Des d’aleshores, s’han produït canvis legislatius, de naturalesa jurídica i a la banqueta. Tot per gentilesa del grup inversor Kosmos, del qual Piqué n’és fundador i president. Però ell no és l’únic futbolista que hi ha al darrere de la compra de l’FC Andorra. Tal com ha pogut saber EL PERIÒDIC, Fàbregas i Messi, són accionistes de l’empresa de Piqué.

Tot i que el paper dels dos futbolistes en la compra del club del Principat és plenament testimonial, la seva aparició a l’escena aportarà un gran ressò internacional en un projecte que tot just acaba d’arrencar. Al canvi de tècnics i de jugadors se suma la intenció de construir un nou camp de futbol per poder jugar-hi els partits i entrenar-hi, ja que els últims anys s’han trobat amb problemes a la Borda Mateu a causa de la limitació d’horaris i dies. Malgrat que encara no s’hagi confirmat la ubicació del terreny de joc, se sap que el central està estudiant quatre possibles localitzacions entre les quals es troba la Cortinada.

La injecció de sang blaugrana al club va començar amb el fitxatge dels exjugadors Gabri Garcia i Albert Jorquera com a tècnics del conjunt del Principat. A més, el fill de Tito Vilanova, Adrià Vilanova, va passar a formar part de la plantilla juntament amb vuit incorporacions més. Però, tots aquests canvis van ser possibles arran de l’aprovació de la Llei de l’Esport el 20 de desembre. El Consell General va acceptar que els primers equips es puguin convertir en Societat Anònima d’Objecte Esportiu. D’aquesta manera, es permet l’entrada de capital estranger als clubs i es deixava via lliure a Piqué. El següent pas era que els socis de l’FC Andorra acceptessin que el club fes el canvi de naturalesa jurídica, fet que es va validar sense cap vot en contra el 29 de desembre en una assemblea general extraordinària. El club passava a estar en mans de diversos inversors entre els quals hi havia Kosmos.

La compra de l’FC Andorra per part de Piqué ha fet possible que el club es deslliurés del deute de 313.000 euros que acumulava. La injecció econòmica ha permès fer fitxatges de qualitat que suposen un progrés en l’objectiu dels nous propietaris: portar el club del Principat al futbol professional espanyol.

Ballesté i Ratti, les dues opcions a la porteria

Nico Ratti i Pol Ballesté són els dos candidats a ocupar la porteria de l’FC Andorra de Piqué, però hi ha dificultats en els dos fitxatges. Per una banda, no s’ha arribat a un acord econòmic amb Ballesté, que actualment no té equip però té experiència en la segona divisió i la segona B de la mà del Cadis, el Badajoz i l’UCAM Múrcia. Tot i això, moltes fonts donen el fitxatge per fet. No obstant això, Ratti no desapareix de l’escena. En el seu cas, el problema és que hi ha moltes dificultats per aconseguir la baixa donat que l’argentí milita a les files del Sant Julià.