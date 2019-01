Un ferit greu i dos lleus en l'accident múltiple a la CG1

Una dona resident de 57 anys ha resultat ferida greu, amb pronòstic reservat, en l'accident de trànsit múltiple que ha succeït a les 09.30 hores a la CG1, entre la rotonda de la Marginada i la d'Aixovall, en el que s'ha vist implicat un vehicle de la Policia. Dos homes residents de 59 i 48, un d'ells l'agent del cost que circulava amb el vehicle oficial, han resultat ferits lleus amb policontusions i es troben en observació a urgències de l'hospital. La dona conduïa en sentit Sant Julià de Lòria, hauria envaït "lleugerament" el sentit contrari i col·lidit amb un vehicle que circulava en sentit Andorra la Vella, ha informat el cos, que ha indicat que de retruc s'ha vist afectat el cotxe policial.

La víctima en estat greu ha patit diferents politraumatismes i dues fractures al braç i a la cama. Per aquesta última lesió està sent intervinguda quirúrgicament a l'Hospital de Meritxell, després que una ambulància de suport vital avançat del SAAS l'hagi traslladat al centre mèdic. Diversos testimonis dels comerços de la zona han manifestat que un cotxe ha envaït el carril contrari i ha xocat frontalment contra un altre, que posteriorment ha impactat amb el vehicle policial. Dues dotacions dels Bombers han acudit primerament al lloc dels fets, així com el Servei de Circulació del comú de Sant Julià de Lòria per regular el trànsit, que s'ha vist afectat.

Els vehicles implicats en l'accident. / EL PERIÒDIC



Tanmateix, la Policia ha informat d'una altra topada entre dos vehicles a l'avinguda Salou d'Andorra la Vella, que ha causat que la mobilitat sigui densa en ambdós sentits de la marxa. En aquest incident han resultat afectades tres persones, que han sigut ateses en els llocs dels fets i no han necessitat ser traslladades a l'Hospital de Meritxell.

Galeria d'imatges de l'accident a la CG1