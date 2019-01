Ratti, a l’FC Andorra per una temporada i mitja

Finalment, el ja exporter de la UE Sant Julià, Nico Ratti, és l’escollit per incorporar-se a les files del nou FC Andorra de Gerard Piqué. D’aquesta manera, les dues entitats van arribar a un acord perquè donessin la baixa al jugador i permetessin el fitxatge per al club tricolor. L’argentí, que es va formar a l’FC Andorra, arriba per una temporada i mitja.

Ratti és un dels jugadors amb més valor de la Lliga Multisegur Assegurances, i, de fet, va arribar al país tenint un dels millors contractes de tota la competició. En aquesta, només ha encaixat cinc gols, en un club que no ha conegut la derrota. Abans de tornar a Andorra, el jugador de 25 anys va militar a les files de la UE Llagostera de la Segona Divisió Espanyola i al Numància Juvenil. Aquest fet implica que, finalment, l’altre candidat a la porteria tricolor, Pol Ballesté, quedi totalment descartat .

Kevin Olimpa, el substitut

Segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, l’exporter del Girondins de Bordeus de la Primera Divisió francesa serà el substitut de Ratti al Sant Julià. El porter també va militar a l’SCO Angers i al Platanias grec.