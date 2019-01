Una part de la plantilla del Lusitans rebutja l’oferta de Da Silva

L’impacte dels canvis serà directe però irrisori per a molts

Així mateix, segons ha pogut saber EL PERIÒDIC, el president ja està tenint contactes amb candidats a dirigir la banqueta i ha mantingut converses amb alguns jugadors que s’encarregarien d’aconseguir mantenir la categoria de l’equip, però en aquest cas, a un cost zero. A més a més, només dos jugadors de la plantilla actual seguiran al club, passi el que passi.

Una part de la plantilla de l’FC Lusitans va fer saber ahir al president del club, Antonio da Silva, que no firmarien el reconeixement del deute que els havia proposat, en el qual es comprometia a abonar les dues mensualitats restants en un període màxim de mig any. En aquest sentit, alguns jugadors demanen cobrar més mensualitats o la totalitat del contracte, un fet que resulta impossible d’assumir al club a causa del seu important deute.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació