Barreda segueix líder de la general després de ser tercer

El resident Barreda va aconseguir ahir mantenir la primera posició de la classificació general després d’acabar en tercera posició a la segona etapa del Dakar 2019. D’aquesta manera, el pilot d’Honda segueix al davant de la classificació amb un minut i 31 segons d’avantatge sobre l’austríac Matthias Walkner de KTM, que es va emportar la victòria de l’etapa entre d’ahir entre la ciutat de Pisco i de San Juan de Marcona, un recorregut de 553 quilòmetres dels quals, 342, eren cronometrats.En el pilot més nombrós de perseguidors està l’argentí Kevin Benavides, mentre que el portuguès Paulo Gonçalves i Laia Sanz continuen fent resultats discrets, producte d’haver arribat amb menys estat físic.

En cotxes, la victòria va ser per Sebastien Loeb, que, amb vuit segons d’avantatge es va imposar a Nani Roma, fet que el situa segona la general. En aquest sentit, Giniel de Villiers és el nou líder de la categoria.

Per altra banda, qui no va tenir tanta sort va ser Carlos Sainz, que va superar una etapa en la qual podria haver perdut molt de temps per les dues punxades que va patir, a més d’uns problemes en el compressor del cotxe.

Malgrat això, va aconseguir ser vuitè, a 4,40 de Loeb. Per sort per a ell, un dels seus rivals i company d’equip, Stéphane Peterhansel, li va anar pitjor i va perdre 20 minuts després de quedar encallat en una duna després d’un greu error. El pilot no va sortir d’allà fins que el resident Cyril Despres, company d’equip, el va remolcar. Tot i això, el francès va acabar sisè, a 3,14 de Loeb.

Finalment, l’andorrà Jordi Ginesta, a l’hora del tancament d’aquesta edició, encara no havia arribat a meta.