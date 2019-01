Comença el ral·li de veritat

El ral·li de veritat i les quilometrades importants van començar ahir. La cursa va transcórrer per llocs impressionants i en l’etapa d’avui, el recorregut passa pel mateix lloc que l’any passat i, per tant, els pilots ja saben que es trobaran.

En la segona etapa, el Nani va guanyar molt de temps mentre que Despres va ser sisè i Sainz, vuitè. Peterhansel, que competeix amb el nostre resident David Casterà, va ser 17è.

Així, els cotxes sortien primer, i, per tant, per a les motos, es tornava un circuit molt tècnic tot i que tenien les roderes marcades, que serveixen per saber per on has d’anar, encara que aquests han de fer més volta que les motos perquè han de vigilar més. En canvi, en les motos és més fàcil la cursa perquè poden sortir recte a les dunes. En aquest sentit, el resident Adrien Van Beveren està conservant perquè nou minuts no és una gran diferència. És un Dakar curt que en veritat és molt llarg.

Avui toca quilometrada llarga on veurem com es van distribuint les posicions, i, en els cotxes seguirem veient que va millor, si el 2x2 o el 4x4.