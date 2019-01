El nou espectacle del Cirque du Soleil millorarà la visibilitat

Andorra Turisme està treballant amb l’objectiu de millorar la visibilitat i garantir les millors condicions per gaudir del proper espectacle que el Cirque du Soleil prepara per al Principat: Rebel, una actuació que segueix la línia musical de Diva però que ret homenatge a les veus masculines dels últims cinquanta anys i utilitza l’amor com a fil conductor. Així va anunciar-ho ahir el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, que va manifestar la voluntat de resoldre les queixes de l’edició anterior en relació amb aquesta qüestió provinents tant del públic com del sector turístic.

«L’any passat vam identificar que el concepte de visibilitat va sortir penalitzat malgrat que la valoració global de l’espectacle va ser positiva i va rebre una puntuació per sobre del 8», va indicar Enric Torres, el director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme. De fet, més enllà de l’opinió dels assistents, el sector hoteler es va queixar que disposava d’entrades amb una visibilitat poc privilegiada i que els turistes preferien recórrer als tiquets de venda directa per poder elegir la seva ubicació a la graderia en comptes d’optar pels paquets que els oferien des dels hotels.

Budzaku ja va avançar que enguany hi haurà una millor distribució de l’espai: «La graderia, que comptarà amb 2.908 places, serà en forma d’arc entorn de l’escenari i es fixarà un preu per als seients frontals i un altre per als laterals, que oscil·larà entre els 20 i els 25 euros». I pel que fa als espectadors que estiguin dempeus, un màxim de 2.092, s’intentarà que es concentrin al voltant de l’escenari.

Per evitar noves queixes del sector turístic, Andorra Turisme ha decidit fer front a les possibles divergències des del principi i ja hi ha mantingut un parell de reunions a l’espera de realitzar-ne una tercera. «Hem identificat conjuntament els principals inconvenients i estem en vies de resolució, però cal recordar que Andorra Turisme és només un canal de venda addicional i que la majoria de transaccions s’han de fer a través del sector hoteler», va posar de relleu Budzaku tot insistint en la necessitat que tothom s’hi impliqui.

Negociant els artistes

Rebel és un espectacle similar al de l’any passat però en aquesta edició el protagonisme és per a les veus masculines dels últims cinquanta anys. «Aquells cantants que tenien una actitud rebel i inconformista», va destacar el ministre de Turisme, Francesc Camp, que va voler precisar que la imatge promocional de l’espectacle és un símil entre «el rei de la música i el rei del joc de cartes».

Tot i que encara no s’han tancat els artistes que es podran escoltar a l’espectacle, el ministre ja va indicar que intentaran que siguin «els millors». De tota manera, del pressupost de 2,6 milions d’euros de què disposen, només 275.000 euros s‘han previst per als drets d’autor que s’han de pagar per a l’ús de les cançons que s’acabin elegint. «A partir d’aquí, s’inicia una negociació que és complexa perquè cal parlar amb discogràfiques i mànagers», va aclarir Budzaku. Tot i manifestar l’interès per incorporar artistes com Michael Jackson, el gerent va recordar que l’any passat al final no es van poder incorporar cançons de Madonna pel cost elevat.

Rebel, però, serà un cop més un espectacle creat per a Andorra i comptarà amb un número exclusiu i inèdit que no s’ha vist en cap altra funció de la companyia canadenca Andorra Turisme ha programat, com l’any passat, fins a 22 sessions de dimarts a dissabte entre el 29 de juny i el 28 de juliol. La ubicació serà novament al recinte que es munta a l’aparcament del Parc Central i tindrà capacitat per a 5.000 espectadors, per tant, s’oferiran un total de 110.000 entrades que es posaran a la venda al març o a l’abril, quan està previst que es comenci a intensificar la campanya promocional de l’espectacle.