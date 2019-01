Les entrades d’‘Alba (o el jardí de les delícies)’ ja estan a la venda

Les entrades de l’obra de teatre Alba (o el jardí de les delícies), coproduïda per l’Escena Nacional Andorrana, Atrium, el Teatre Nacional de Catalunya i Temporada Alta 2018, ja estan a la venda. L’espectacle s’estrenarà el proper dimecres 30 de gener, a les 21.30 hores, a l’Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos lauredià.

L’obra és un thriller de ciència ficció protagonitzat per Montse Guallar, Lluís Marco i l’andorrana Clàudia Riera, i explica la història d’uns robots que ofereixen companyia a les soledats humanes. L’objectiu del dramaturg Marc Artigau és reflexionar sobre les noves maneres de relacionar-se i de gestionar la situació –de vegades aïllada– de l’individu en la societat i per això ofereix un diàleg entre llenguatge teatral i audiovisual i llança una reflexió sobre els límits de la intel·ligència artificial i els límits de la intel·ligència emocional en els humans.

Abans d’aterrar a Andorra, el muntatge ja es va estrenar al Temporada Alta de Girona el passat 16 de novembre i seguidament va estar en cartellera al Teatre Nacional de Catalunya, del 29 de novembre al 23 de desembre. Les entrades, que oscil·len entre els 8 i els 22 euros –en funció dels possibles descomptes aplicables– es poden obtenir per Internet a www.santjulia.ad/entrades o presencialment el mateix dia de l’actuació a les taquilles del Centre Cultural i de Congressos.

Presentació de l’obra

En la presentació de la temporada de l’ENA, el seu director artístic, Alfons Casal, qui també és ajudant de direcció en aquesta obra, va explicar que «tot i que no és nou del tot parlar de ciència-ficció a l’escenari, la temàtica ha agafat força últimament, sobretot gràcies a l’embranzida en el cinema». Casal va considerar que «sempre és interessant explorar nous gèneres».

L’actriu Clàudia Riera anteriorment ja havia participat en la lectura dramatitzada de Refugiats, de Sergi Pompermayer, i compta amb diverses experiències, tant als escenaris com en el format audiovisual, així com en el teatre de carrer.