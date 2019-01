Andorran Banking col·labora per segon cop amb Càritas

Andorran Banking ha contribuït per segon any consecutiu amb 6.000 euros en el programa d’atenció primària que porta a terme Càritas Andorrana al Principat. Aquest servei, disponible a totes les parròquies, ofereix acollida, orientació i acompanyament a les persones que s’adrecen a l’entitat per demanar ajuda i té com a finalitat última atendre les necessitats bàsiques de les persones.

Donant resposta a la seva vocació de millora de les condicions de vida de les persones, Andorran Banking ha decidit contribuir novament en aquest programa d’atenció primària perquè representa pràcticament el 30% de totes les accions de l’organització caritativa. L’any 2017 Càritas va realitzar fins a 91 atencions al país, 25 de les quals en el marc del seu programa d’atenció primària, el que representa el 28% del total.

Durant l’acte de lliurament de la donació d’Andorran Banking a Càritas, que es va dur a terme ahir, la vicepresidenta d’aquesta darrera organització, Canòlich Baró, va mostrar la seva satisfacció per la renovació de l’acord: «És molt important per a la nostra entitat consolidar aquest tipus de contribucions que ens ajuden de manera importantíssima a dur a terme les nostres activitats». Des d’Andorran Banking, Esther Puigcercós va afirmar que «un dels principis fundacionals de l’Associació de Bancs Andorrans és contribuir a la millora i el progrés de les persones i de la societat andorrana, motiu pel qual promovem aquest tipus de col·laboracions de caràcter econòmic».