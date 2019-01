El PS presenta 17 esmenes a la llei de conservació del patrimoni natural

El PS considera necessari tirar endavant una llei d’avaluació ambiental que estableixi quins requisits han de seguir l’anàlisi de qualsevol projecte que pugui comportar afectacions al medi natural. En aquest sentit, ahir va presentar 17 esmenes sobre el projecte de llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge amb l’objectiu de reforçar «encara més» la protecció del medi ambient, així com l’obligació dels poders públics de garantir-la. Una d’elles inclou que s’obligui al Govern a disposar d’aquesta normativa en un termini de sis mesos.



Altres canvis proposats persegueixen reforçar la protecció del medi ambient, tot posant-la per davant de l’ordenació territorial i urbanística o impulsant la creació de plans d’ordenació dels recursos naturals.



La consellera Rosa Gili, que va presentar les esmenes, va dir ahir que «la llei d’avaluació d’impacte ambiental fa molts anys que es parla però encara no ha vist la llum». A més, va recordar que un text similar estava a tràmit el 2011 però va quedar «al calaix» per la dissolució del parlament. «No s’entén que, vuit anys després, encara no la tinguem», va manifestar. D’aquesta manera, els socialdemòcrates proposen, entre d’altres, la «prevalença de la protecció ambiental sobre l’ordenació territorial i urbanístic». També creuen que la finalitat de l’administració ha de ser la «d’integrar els requisits de la conservació, l’ús sostenible, la millora i la restauració del patrimoni natural i la biodiversitat en les polítiques sectorials i en la presa de decisions en l’àmbit polític, econòmic i social així com la participació justa i equitativa en el repartiment dels beneficis que derivin de la utilització dels recursos genètics».