El Consell aprovarà el pressupost el 15 de febrer

Sindicatura va anunciar ahir el calendari previst per al final de la legislatura i la subsíndica general, Mònica Bonell, va anunciar sessions parlamentàries «denses i complicades», fent referència, especialment, a la del pròxim 17 de gener, en la que s’aprovarà la modificació de la llei de la Funció Pública. La demòcrata va anunciar un total de cinc plens abans que el cap de Govern, Toni Martí, dissolgui la cambra i no va descartar que l’últim, el del 15 de febrer en el qual es debatrà i s’aprovarà el projecte de pressupost pel 2019, s’allargui un dia més. Aquest fet provocaria haver de treballar en dissabte, un fet inaudit des de l’entrada en vigor de la Constitució.



Respecte al ple del 17 de gener, que va titllar de «molt feixuc», Bonell va reconèixer un es podria reviure les concentracions i manifestacions a la porta del Consell, tal com va passar l’anterior legislatura quan es va aprovar la modificació de les pensions. A més, creu que hi assistirà públic.



A part dels dos plens més transcendents, Sindicatura també va validar la del 23 de gener com una sessió de preguntes i control al Govern. A més, també estaran disponibles els dies 31 de gener i 7 de febrer per aprovar les lleis que quedin pendents. Tot i la disponibilitat per fer sessions i en referència a si finalment es podran aprovar a tots els textos legislatius que estan en tràmit parlamentari, Bonell va afirmar que «segurament no».

Treball a «bon ritme»

La subsíndica va insistir a dir que la tramitació d’urgència de les lleis que va demanar DA i que va comportar la crítica de l’oposició en bloc ha permès als consellers continuar treballant «a bon ritme, però amb la prudència necessària i la dedicació que requereixen els diferents textos legislatius». Tanmateix, Bonell considera que el gran volum de feina en aquest final de legislatura no és nou i va apel·lar a l’anterior mandat: «Això no és nou i és habitual», va manifestar. Tot i això, va admetre que la cambra «potser» s’hauria d’organitzar «millor».

Dissolució del Consell

Finalitzada la sessió del 15 de febrer, el líder de l’Executiu, Toni Martí, tindrà fins al dia 19 per dissoldre el Consell General i convocar eleccions. El president de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, va revelar que el cap de Govern va comunicar ahir durant la Junta de Presidents que la seva voluntat és fer-ho, com a molt tard, el dia 17.