Bartumeu creu que el Govern omet la Constitució

Hi ha vegades que és millor optar per la ironia per criticar una actitud concreta. Així ho va fer ahir el president de Progressistes-SDP, Jaume Bartumeu, que va demanar al Govern que formi als seus ministres en la Constitució. «Necessiten un curset accelerat de la normativa del nostre país», va indicar, en referència a les declaracions que el ministre d’Educació i Ensenyament, Eric Jover, i de Turisme, Francesc Camp, han realitzat en els últims dies sobre la sentència de l’edicte anul·lat per a docents i sobre l’elecció de respondre a preguntes de control parlamentari, respectivament. Bartumeu considera que no tenen coherència amb el que diu la Carta Magna, que fixa el reglament de l’administració.

El progressista va criticar que Jover considerés un error de forma la disfunció del plec de bases de l’edicte anul·lat pel Tribunal Superior. «La responsabilitat per l’errada no és de ningú més que del Govern, del ministeri i del ministre perquè no han cuidat en cap moment la puresa del procediment», va afirmar, a la vegada que va indicar que «els mestres van creure en la bondat de l’Executiu». En aquest sentit, Bartumeu creu que Jover «s’aixopluga amb l’excusa d’un error de forma per dissimular la plantofada del Tribunal Constitucional».



Respecte a Camp, el president dels progressistes va defensar la responsabilitat que tenen els consellers generals de fer un control de l’acció de Govern. L’Executiu va respondre a una pregunta parlamentària del PS, que preguntava sobre les despeses del responsable d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. Bartumeu va lamentar que, segons ells, el ministre posi en qüestió l’obligació de contestar-les.