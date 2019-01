Acord per crear una marca conjunta dels eixos comercials

De discrepàncies n'hi ha hagut, reconeixen els implicats, però a la vegada ho contextualitzen dins el marc d'unes negociacions d'aquestes característiques i per la voluntat de cada part de defensar els seus interessos. Amb tot, i després de mesos de negociacions, el projecte de crear una marca conjunta que englobi els eixos comercials de l'avinguda Meritxell, de l'avinguda Carlemany i travesseres, i del carrer Maria Pla ja està pràcticament tancat. Les properes setmanes es presentarà publicament, ha confirmat la presidenta de l'associació de comerciants de Carlemany i Travesseres, Susagna Venable.

L'associació escaldenca, sota la marca Vivand, és una de les implicades juntament amb el Fener Boulevard (Maria Pla) i l'associació de comerciants i propietaris de l'avinguda Meritxell, així com els comuns d'Escaldes-Engordany, d'Andorra la Vella i la Cambra de Comerç. Totes les parts tenen clar que la unió és la via exclusiva per recuperar un sector força tocat, pel canvi d'hàbits dels consumidors i la pèrdua d'atractiu de país en general pel que fa a les compres. "Si no ens ajuntem no farem res, es tracta d'unir-se o morir", ha sentenciat Venable.

Per aquest motiu, i lluny de polèmiques que han anat sortint, la comerciant escaldenca ha assegurat que les parts "estan més unides que mai", tot i que ha volgut deixar clar que "posar-se d'acord no és fàcil". Finalment, en aquesta nova entitat s'ha obtat per conservar el nom de les marques, descartant així l'opció de crear un nom únic. És a dir, es crearà una marca conjunta, amb la seva imatge identificativa i "eslògan", ha informat la presidenta dels comerciants de Meritxell, Sònia Yebra, però a la vegada "mantenint els tres noms". D'aquesta manera "es conserva la identitat" de cadascuna, ha defensat Venable.

"De concessions se n'han fet", ha reconegut el president de Fener Bulevard, Joan Babot, però s'han resolt. I l'important, ha celebrat Venable, és que s'hagi arribat al projecte conjunt.

La nova associació ha de servir perquè les tres entitats tinguin una única veu davant els seus interlocutors, entre ells les administracions públiques, així com per oferir una imatge única i més potent en el cas de les promocions a l'exterior. En total s'hi veuran implicats entre 700 i 800 punts de venda.