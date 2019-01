98 detinguts a la campanya de controls d’alcoholèmia de Nadal

La policia ha detingut, en el marc de la campanya de controls d’alcoholèmia de Nadal, un total de 98 persones. D’aquesta manera, i segons les dades fetes públiques aquest dimecres, en el marc d’aquesta acció, que ha tingut lloc entre el 3 de desembre i el 5 de gener, s’han fet un total de 2.063 controls, dels quals 1.941 han estat negatius i 122 positius. D’aquesta manera, un 5,91% dels resultats han estat positius, una xifra superior en gairebé un punt a la campanya de Nadal anterior, en què el percentatge va ser del 9%.



Dels 122 positius, 24 han comportat una sanció administrativa, ja que la franja d’alcohol que havien donat els conductors se situava entre els 0,51 i els 0,80 grams d’alcohol per litre de sang (g/l). Altres 98, com s’ha esmentat, van comportar la detenció del conductor per haver donat més de 0,80. Així, i tal com detalla la policia a través d’un comunicat, 43 dels arrestats van donar un resultat situat entre els 0,81 i els 1,20 grams d’alcohol per litre de sang; altres 28 van estar en la franja entre els 1,21 i els 1,60; altres onze persones van donar resultats positius d’entre els 1,61 i els 2 grams d’alcohol per litre de sang. Sis detinguts més van tenir un resultat positiu per sobre dels 2 g/l, sent la taxa més elevada de 2,94. Altres tres controls van detectar el consum d'alcohol i drogues (amb taxes d’alcoholèmia d’1,03; 1,86 i 2,20). Tres persones més van donar positiu al consum de drogues; i altres dues han estat detingudes per negar-se a fer-se la prova d’alcoholèmia. Entre els arrestats, hi ha hagut, també, dos conductors professionals que han donat positius d'entre el 0,51 i l’1,86.



Dels 98 detinguts, 84 eren homes i catorze dones, i 80 eren residents. Quant a les edats, 28 dels detinguts tenien entre 18 i 25 anys; 30 entre 26 i 40 i altres 40 tenien una edat superior als 40 anys.



Per franges horàries entre les 6 i les 14 hores s’han fet 473 controls, amb el resultat d’una sanció i onze detencions; entre les 14 i les 22 hores, s’han fet 630 controls, amb dues sancions i quinze detencions i altres 960 controls s’han fet entre les 22 i les 6 hores, amb 21 sancions administratives i 72 detencions. Des de la policia fan esment, també, que del total de persones detingudes deu havien estat involucrades en un accident de circulació amb danys materials i altres dues en un sinistre amb ferits.



Des de la policia recorden que amb aquesta campanya es volia fer palès que la suma alcohol i volant és “del tot inviable” i que l’objectiu era el de disminuir la sinistralitat. Lamenten, però, que tot i haver fet pública aquesta acció el nombre de controls positius en la franja entre les 22 i les 6 hores ha estat del 9,69%.