Gira de Quim Salvat per sales de concerts destacades

Sobre la moto del seu avi, Quim Salvat recorre Engolasters i els carrers d'Escaldes-Engordany per donar les 'Gràcies' a tots els que l'han ajudat. El rodatge va durar dos dies "amb molt de fred", ha reconegut el músic, i acaba al Hard Rock Cafè, amb les imatges del concert del 20 de setembre a benefici d'Unicef Andorra. La cançó va ser la guanyadora del Premi Carles Sabater 2016 i el videoclip estarà disponible a la pàgina oficial de la revista Enderrock.

Salvat es planteja el 2019 com un any de promoció. A partir del mes de març començarà una gira "entre sis i set concerts" per les sales de concerts de més prestigi de Catalunya acompanyant a grups catalans de renom, tot i que encara no ha avançat dates més concretes. Si ha parlat del 8 de maig, quan pujarà a l'escenari de l'Auditori Nacional d'Andorra en un concert "íntim, personal i amb moltes sorpreses". Amb tot, no descarta tornar a l'estudi per enregistrar la versió en anglès de la cançó 'Només tenen por'. "N'havíem realitzat un en un format íntim", ha explicat el músic, però ara, amb l'ajuda d'Unicef, vol fer un altre que tingui ressò en l'àmbit europeu o mundial gràcies al suport de l'ONG.

L'any nou també arriba amb la preparació d'un nou EP amb les cançons 'Només tenen por', '21 set', 'Només soc' i 'Instants'. "Els compradors d''El meu granet de sorra' no accedeixen tant a les xarxes o a les descàrregues en línia i per això el volia plasmar en un nou CD", ha explicat Salvat. Els beneficis aniran destinats íntegrament a l'Associació Andorrana per la Malaltia d'Alzheimer (AAMA) i Unicef, ja que, "del que es basa la meva música és d'intentar que el màxim de gent pugui tenir-la i la pugui comprar", ha reconegut el músic i, amb això, "col·laborar amb les entitats que col·laboro i els hi pugui aportar el màxim possible".