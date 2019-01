Identificat l'ADN de prop d'un miler de gossos

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja disposa de l’ADN de prop d’un miler de gossos censats al municipi, després que el passat 31 de desembre finalitzés la campanya gratuïta d’extracció de sang de mascotes, iniciada l’1 de juliol de l’any passat.

Aquesta acció, que té com a principal objectiu identificar les caques de gos deixades a la via pública, té com a objectiu "poder actuar amb decisió cap als propietaris incívics de mascotes" que no recullen els excrements dels animals. Des del canvi d'any, els propietaris encara tenen temps de fer el tràmit fins al 31 de març, però ara el cost és a càrrec d'ells mateixos. Així, els propietaris que encara ho tinguin pendent hauran de passar primer per l’Ajuntament urgellenc i abonar la taxa corresponent, que és de 46 euros.

El tinent d’alcalde de Medi Ambient de la Seu, Jesús Fierro, recorda que, tal com havia aprovat el ple del consistori, “un cop finalitzat aquest segon termini, l’Ajuntament iniciarà d’ofici un expedient sancionador als propietaris que encara no hagin facilitat l’ADN de les seves mascotes”. Fierro subratlla que “la nova ordenança municipal de tinença i protecció dels animals disposa que els propietaris de gossos tenen l’obligació de facilitar l’ADN a l’Ajuntament urgellenc, i que en cas contrari seran sancionats amb una multa de fins a 300 euros”.

Inici de recollida de femtes: 1 d’abril

A partir del dia 1 d’abril, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ja iniciarà la recollida de mostres de femtes dels gossos per analitzar-les amb l‘objectiu de poder sancionar els propietaris incívics que deixin les defecacions a la via pública de la ciutat, amb el risc que això suposa per a la salut pública, especialment per als infants en el cas dels parcs i jardins.

Les sancions per no recollir les defecacions canines van des de les greus (de 500 a 1.000€) si es troba a la via pública o bé als parcs i jardins, fins a les molt greus (de 1.000 a 2.000€), si la defecació és en zones de joc infantil, espai públic on està totalment prohibida la presència de gossos.

D’altra banda, la campanya també està servint perquè la Regidoria de Medi Ambient disposi d’una base de dades actualitzada del Registre Censals d’Animals de Companyia del municipi. Això ha de servir, entre d'altres funcions, per poder localitzar i determinar més fàcilment la identitat de gossos perduts o abandonats.