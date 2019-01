Barreda es queda atrapat en un barranc i abandona el Dakar

Decepció total per a Joan Barreda quan era el líder de la general de motos del Ral·li Dakar. A la tercera etapa, entre Pisco i San Juan de Marcona, el pilot d’Honda es va quedar atrapat en un barranc, sense l’opció de sortir-ne i es va veure obligat a abandonar la prova. No tenia escapatòria i va ser evacuat per un helicòpter de l’organització.

“Estic molt disgustat, ja que estava pressionant molt durant l’etapa, però he arribat a l’alt d’un barranc i m’he trobat amb moltes roques i poca visibilitat per la boira. He intentat donar la volta, però ha estat impossible. He provat de baixar i trobar una possible sortida i no ha pogut ser”, indicava el pilot resident, que es veu obligat a abandonar per tercera vegada en els últims quatre anys