Descensos espectaculars d'Aymar Navarro als Andes

Els aficionats al forapista tenen l’oportunitat de gaudir dels descensos del freerider aranès Aymar Navarro a la serralada dels Andes, amb l’estrena a Youtube de la seva pel·lícula South Lines en territori argentí i xilè.

El documental narra l’aventura de Navarro i el seu càmera, el gironí Txema Trull, a través del viatge anual que realitzen als Andes per aprofitar l’hivern austral de Sud-amèrica, realitzant línies espectaculars compartint experiències tant amb esquiadors locals com amb riders de renom internacional com els francesos Leo Slemett i Marion Haerty. “La pel·lícula combina freeride i alpinisme a parts iguals. Aquest any no volíem trepitjar cap estació, fet pel qual darrere de cada línia hi ha llargues hores d’esforç a la muntanya”, exposa Navarro.

La pel·lícula es va estrenar el passat 12 de novembre a Barcelona i des de llavors s’ha pogut veure a Madrid, Bilbao, Pamplona i Andorra, amb els cinemes Illa Carlemany acollint el visionament al desembre. A totes les ubicacions l’èxit d’assistència va ser un fet. “L’acollida de la pel·lícula en el tour ha estat bestial. Una recompensa immillorable a l’esforç i els recursos que hem invertit tot l’equip que formem South Lines”, assegura Trull. El llançament a YouTube de la pel·lícula completa posa el punt final a South Lines powered by KAYAK, un projecte que acumula la xifra de tres milions de visualitzacions dels seus diversos materials audiovisuals a xarxes, una cobertura mediàtica en l’àmbit generalista sense precedents en l’àmbit del freeride espanyol i el reconeixement dels mitjans especialitzats d’arreu.